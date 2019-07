Anche la seconda puntata di Temptation Island 6 è andata in onda. Davvero molteplici sono stati gli avvenimenti accaduti e altrettanti i colpi di scena che hanno generato suspense per i telespettatori. Ad ogni modo, a stuzzicare maggiormente la curiosità dei fan ci ha pensato direttamente la caporedattrice di Uomini e donne Raffaella Mennoia. Quest'ultima, infatti, nel bel mezzo della puntata di ieri, ha pubblicato un post molto interessante sul suo profilo Instagram. La collaboratrice di Maria De Filippi ha sbottato contro alcune ex coppie di Uomini e Donne, in modo anche abbastanza pesante.

La Mennoia ha accusato queste persone, dalle identità ancora ignote, si aver detto di aver rifiutato di partecipare a Temptation Island quando, in realtà, non sono state mai invitate. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le presunte bugie raccontate da alcune ex coppie di Uomini e Donne su Temptation Island

Raffaella Mennoia è molto attiva sui social. La collaboratrice di Maria De Filippi si diverte spesso a tenere informati i numerosi fan attraverso i canali social personali.

Proprio ieri sera, durante la sfavillante e movimentata puntata di Temptation Island. la donna si è letteralmente scagliata contro alcune ex coppie di Uomini e Donne. Tali coppie pare abbiano detto di aver ricevuto la proposta di prendere parte al reality show, ma di aver rifiutato. La Mennoia, però, ci ha tenuto a smentire categoricamente tali affermazioni dicendo: "Nessuno le ha mai invitate".

A quanto pare, dunque, queste persone hanno diffuso delle notizie decisamente false.

La caporedattrice, inoltre, ha concluso dicendo: "Sarebbe troppo brutto scrivere chi, vero?"

Il post in cui Raffaella Mennoia ha attaccato duramente le ex e la richiesta dei fan

A questa domanda, ovviamente, hanno risposto moltissime persone. Sul web si è scatenata una vera e propria protesta da parte di tutte quelle persone che vogliono, a tutti i costi, conoscere le identità di queste persone menzionate da Raffaella Mennoia. Anche l'opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti si è espresso in merito.

Il compagno d'avventura di Tina Cipollari, infatti, ha detto che, invece, fare i nominativi sarebbe una cosa bellissima.

Per il momento, però, la Mennoia si è chiusa in un rigoroso silenzio ed ha preferito non proferire parola in merito. Pertanto, sul web, hanno incominciato a diffondersi le "scommesse" volte ad indovinare quali potrebbero essere le persone coinvolte in questo scoop. Numerosi potrebbero essere i protagonisti, dal momento che diverse sono le coppie che non sono rimaste in buoni rapporti con la redazione.