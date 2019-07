Il principe Harry avrebbe sposato Meghan Markle invece Pippa Middleton solo per rispetto di un presunto e non scritto protocollo reale. In realtà, il principe dai capelli rossi avrebbe amato Pippa, sorella minore di Kate Middleton, fin dal primo istante. Questa la speculazione regale che pare essersi insinuata tra le mura di Buckingham Palace che, nel corso degli anni, sono state testimoni silenti di amori difficili e trame da telefilm.

Il triangolo tra Harry, Meghan e Pippa

Secondo Duncan Larcombe, giornalista e biografo reale, il matrimonio tra Meghan ed Harry nasconderebbe più di un segreto. Il principe Harry avrebbe sposato l’attrice americana Meghan Markle in quanto estremamente simile a Pippa, sia nel fisico che nel carattere. Perché, in realtà, è di lei che il principe sarebbe innamorato, non dell’attrice d’oltreoceano. Un “love affair” decisamente intrigante per i royal watchers che hanno spesso notato la liaison di sguardi tra Harry e Pippa.

Tutto è iniziato nel 2011 durante il matrimonio tra William e Kate. Il principe Harry accompagna il fratello all’altare mentre si aspetta l’arrivo di Kate, ma a rubare la scena mondiale del matrimonio reale del secolo c’è qualcos’altro. E’ il vestito di Pippa Middleton, la quale avrebbe dovuto essere semplicemente la damigella d’onore della duchessa di Cambridge. E che invece ha rubato sguardi e obiettivi, catalizzando tutta l’attenzione su di sé.

Il resto è storia: il “ciclone Pippa” inizia la sua ascesa mediatica scrivendo libri, presenziando ad eventi di vario genere, rinforzando la sua fama di regina delle socialite britanniche. Tra uno scatto per strada e un outfit floreale (che lei adora), Pippa avrebbe fatto innamorare il principe rosso. Celeberrima è la foto della notte del matrimonio tra Will e Kate in cui la piccola Middleton fu ritratta tra i corridoi di Kensington Palace con indosso solamente la giacca della divisa del principe Harry. Un’immagine tanto sconveniente quanto lapalissiana del rapporto tra i due.

Tutte le uguaglianze tra Meghan Markle e Pippa Middleton

Le due donne, si nota, sono molto simili. Dal punto di vista estetico, sia Meghan che Pippa hanno i capelli scuri, la pelle sempre abbronzata e sono longilinee e non troppo alte. Ma è dal punto di vista caratteriale che le due si somiglierebbero ancora di più.

Sia Meghan che Pippa hanno un carattere forte e deciso, indipendente e schietto, entrambe non temono di infrangere regole o rispondere a tono senza intermediari.

Le due donne sono molto sportive e badano alla propria forma fisica: Meghan Markle con yoga e dieta flexitariana, Pippa con palestra e dieta Dukan.

Eppure, tempo fa, in molti notarono un Gossip ancora più bollente del triangolo tra Harry e le due donne. Era la particolare “intesa” di sguardi e di gesti tra il principe Harry e Kate Middleton che andò a lungo per molto tempo. Prima che Buckingham Palace ammonisse i due protagonisti della vicenda, riportandoli alla ragione.