Sabrina Martinengo e Nicola Tedde potrebbero non essersi lasciati al termine di Temptation Island: stando a quello che racconta una persona che dice di abitare a Saluzzo (città d'origine dei due protagonisti del reality), poco tempo fa la coppia sarebbe stata avvistata a passeggio per le vie del centro. A poche ore dalla messa in onda della penultima puntata del format Mediaset, sul web inizia a serpeggiare un Gossip inaspettato sui torinesi che, per la maggior parte dei telespettatori, non dovrebbero tornare a casa insieme dopo il falò di confronto definitivo.

Novità su Nicola e Sabrina dopo Temptation

La storia di due anni tra Nicola e Sabrina, potrebbe aver superato la difficile prova di Temptation Island: questo almeno è quello che si legge in una segnalazione che è arrivata a "Vicolo delle News" nelle ultime ore. Una persona che sostiene di vivere nella stessa città della coppia, ha raccontato: "Vi contatto per fare un piccolo spoiler.

Io sono di Saluzzo e ho visto Nicola in compagnia di Sabrina.

Stavo camminando e l'ho riconosciuto, e quando sono tornata indietro ho visto anche lei. Questo vuol dire che sono tornati insieme".

La ragazza che ha fatto sapere di essersi imbattuta per caso nei protagonisti del reality di Canale 5, però, non specifica né il giorno né il momento in cui questo episodio sarebbe accaduto. Sebbene siano poche le informazioni che giungono dal paese d'origine dei piccioncini (entrambi abitano in provincia di Cuneo), molti blog hanno ritenuto opportuno pubblicare questa segnalazione a poco tempo dalla fine del programma.

Per onore di verità, c'è da specificare che qualche giorno fa in rete serpeggiava una notizia opposta rispetto a quella appena riportata: si diceva, infatti, che Tedde e la Martinengo si fossero lasciati dopo il confronto al falò, mentre Ilaria Teolis e Massimo Colantoni erano tornati a casa insieme.

Ultime due puntate per Temptation Island 6

Ad una settimana dalla fine di Temptation Island, il pubblico è a conoscenza dell'epilogo che c'è stato per tre coppie su sei del cast: Nunzia e Arcangelo si sono lasciati dopo 13 anni, Cristina e David sono tornati a casa insieme, Jessica e Andrea hanno rotto dopo 2 anni e mezzo d'amore.

All'appello, dunque, mancano ancora sei protagonisti: ad affrontare il falò di confronto definitivo lunedì 29 luglio, saranno Katia e Vittorio, Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola.

Sono tanti e spesso contrastanti i gossip che sono circolati su come sarebbe finita l'avventura di questi ragazzi in Sardegna: c'è chi dice di aver avvistato una coppia in auto oppure per strada, e chi afferma di sapere per certo che la stessa coppia è "scoppiata" a fine trasmissione.

Per sapere come sono andate davvero le cose a tutto il cast della sesta edizione del format prodotto da Maria De Filippi, non ci resta che aspettare la messa in onda dell'ultima puntata, quella in cui Filippo Bisciglia racconterà anche cosa è accaduto a tutti i personaggi un mese dopo la fine delle registrazioni.