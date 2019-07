Torna lo spazio dedicato ad Una vita, lo sceneggiato di Aurora Guerra di grande successo di Canale 5. Nelle puntate in onda in Spagna dal 22 al 26 luglio, Liberto Seler entrerà in crisi in seguito alla partenza della moglie Rosina, mentre Emilio rifiuterà di fuggire con Cinta Dominguez dal vecchio quartiere di Acacias 38.

Una Vita: Rosina lascia Acacias 38

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda in Spagna da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, rivelano che Liberto sarà molto triste per la partenza di Rosina.

La madre di Leonor, infatti, deciderà di lasciare Acacias 38 in seguito al tradimento del Seler. Casilda e Donna Susana, invece, assisteranno alla partenza dell'amica senza battere ciglio. Emilio, intanto, rifiuterà di fuggire insieme a Cinta, la donna che ama, tanto da rassegnarsi a rispettare l'accordo con Ledesma. Il ragazzo, infatti, si sposerà con Angelines.

Donna Susana preoccupata per Liberto

Donna Susana si dimostrerà preoccupata per il nipote Liberto, tanto da chiedere ai Palacios e Casilda di vegliare su di lui.

La sarta, infatti, vorrebbe che aiutassero il Seler a risollevarsi dopo la partenza della moglie. I Dominguez, invece, chiederanno alla figlia di portare Angelines a lezioni di canto mentre tutti i vicini noteranno l'aria sofferente di Emilio a passeggio con la fidanzata. Nel frattempo Genoveva chiederà il perdono ad Alfredo, tanto garantirgli assoluta obbedienza.

Il Seler annega il dispiacere della moglie nell'alcol

Le trame di Una Vita, in onda a fine luglio in Spagna svelano che Cinta inizierà a prendere lezioni di canto.

Nonostante tutto, la ragazza apparirà triste per la distanza da Emilio. Proprio quest'ultimo scoprirà che Angelines ama un'altro uomo, tanto da voler trovare un modo per tornare dalla Dominguez. Casilda, invece, farà una brutta scoperta. La serva, infatti, troverà Liberto mentre abusa di alcolici guardano una fotografia di sua moglie, tanto da temere per la sua incolumità. Genoveva, invece, convincerà Ursula a rivelerà a Lolita il segreto di Alfredo.

Genoveva rivela a Lolita il segreto di Alfredo

La sarta Seler dimostrerà di essere sempre più preoccupata per il caro nipote, tanto da chiedere a Casilda di sorvegliare tutte le sue mosse. Più tardi, la serva confermerà che Liberto conserva qualcosa di importante in un armadietto. Ramon, invece, metterà in guardia il figlio sulla strana vicinanza sorta tra Lolita e Genoveva. Poco dopo, la moglie del giovane Palacios rivelerà alla famiglia il segreto di Alfredo in modo che tutti possono accettare sua moglie.

Dall'altro canto, Emilio, Cinta e Antolina organizzeranno un piano per allontanare Angelines da Acacias 38. Infine la Salmeron convincerà suo marito ad avere un confronto con Eladio, se durante l'incontro non venissero sorpresi da un intruso con un'arma da fuoco in mano.