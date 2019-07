Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento su Mediaset con una delle serie televisive più famose degli ultimi anni, Riviera, con protagonisti Julia Stiles, Lena Olin, Rozane Duran e Iwan Rheon. Giovedì 4 luglio è andata in onda in prime-time su Canale 5 la seconda puntata, composta dagli episodi 4, 5 e 6 della prima stagione, in cui la protagonista Georgina ha scoperto alcune sconcertanti segreti sul conto del marito e della sua famiglia, mentre l'investigatore è riuscito a ritrovare lo yacht in cui è stato assassinato Constantine.

Coloro che non hanno avuto modo di seguire la seconda puntata su Canale 5, avranno la possibilità di rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere la replica di 'Riviera'

Nel dettaglio, si segnala che la replica della seconda puntata di Riviera è disponibile sul sito on demand Mediasey Play. Su tale piattaforma è stata creata un'intera sezione dedicata alla serie, nella quale è possibile trovare tutti gli episodi già andati in onda e alcune curiosità su cast e protagonisti.

Da non dimenticare che per visualizzare i video presenti su Mediaset Play è necessario registrarsi in maniera del tutto gratuita al sito. Dopo averlo fatto, è possibile anche scaricare un'applicazione gratuita attraverso la quale visionare tutti gli show e le serie Mediaset anche su smartphone e tablet.

Episodi 4, 5 e 6

La sinossi ufficiale degli episodi 4,5 e 6 di 'Riviera' segnala che in seguito alle scoperte fatte nei primi tre episodi della serie, Georgina cerca di rintracciare il collezionista d'arte collegato a suo marito.

A quel punto la donna si rende conto di non aver mai conosciuto veramente il suo consorte e tutti gli affari in cui era coinvolto. Nel frattempo, Delormes riesce a trovare un modo per portare Negrescu di fronte alla giustizia. Piena di frustrazione, Georgina decide di recarsi al gala della Fondazione Clios per trovare una persona che sta cercando da tempo, ma alla festa finisce per ricevere la visita di un ospite inaspettato. Costui aiuta Georgina a farsi un'idea su chi potrebbe essere il primo sospettato per l'omicidio di suo marito.

Nel frattempo, Delormes riesce a portare a galla i resti dello yacht in cui è morto Constantine, facendo delle scoperte sconcertanti e trovando delle prove che potrebbero cambiare tutto. A quel punto le forze dell'ordine decidono di interrogare a blocco la famiglia Clios e lo fanno subito dopo la fine del gala della loro Fondazione.