La frequentazione di Rocco Fredella e Gemma Galgani ha tenuto banco per gran parte della stagione 2018-19 del Trono Over di Uomini e donne anche se poi essa si è conclusa nel peggiore dei modi. La dama torinese ha risposto di 'no' alla proposta del cavaliere al castello e da allora entrambi hanno preso strade separate, cominciando a conoscere altre persone sempre all'interno del parterre. Rocco ha quindi deciso di abbandonare prima del tempo la sua avventura televisiva: è stato un addio in lacrime, dopo avere confessato i propri problemi economici e la delusione per essere costantemente messo in discussione dal pubblico.

A breve distanza, però, il piastrellista ha avviato una relazione con Doriana, con la quale fa ancora coppia fissa, ma ancora non dimentica il comportamento di Gemma Galgani.

Rocco sbotta contro Gemma: 'Mi ha deluso'

Intervistato nell'ultimo numero di 'Uomini e donne Magazine', Rocco Fredella ha fatto il punto sulla sua vita privata e sul rapporto con Doriana, con la quale sta progettando un futuro insieme. Per tale ragione ha avviato le pratiche per il divorzio, pronto a convolare il prima possibile a giuste nozze con la sua nuova compagna.

Se con Dory tutto procede per il meglio, nonostante gli iniziali sospetti dei telespettatori del dating show, le tensioni proseguono con l'ex fiamma Gemma Galgani. Sebbene siano passati circa due mesi dall'addio al programma, avvenuto prima dell'ultima registrazione, Rocco non dimentica che la torinese non è intervenuta quando lui ha lasciato lo studio in lacrime. L'ex cavaliere ha quindi precisato alle pagine del tabloid: "Mi ha deluso come persona e non le perdonerò mai il giorno in cui sono uscito dallo studio in lacrime e lei non si è nemmeno alzata dalla sedia".

La candidatura per Temptation Island Vip

L'ex cavaliere Rocco Fredella ha lanciato l'ennesima frecciatina a Gemma Galgani, criticandola per non essersi avvicinata a lui quando lo ha visto piangere in studio. Ma il piastrellista, nonostante la fine non troppo positiva della sua avventura nel dating show, ha approfittato dell'intervista al tabloid anche per candidarsi per un altro programma. Se gli venisse fatta la proposta, infatti, parteciperebbe volentieri a Temptation Island Vip.

Lui stesso, infatti, ha spiegato che Doriana è una persona molto gelosa ma che allo stesso tempo vanta molti corteggiatori. Per tale ragione, Rocco sarebbe curioso di vederla all'interno di un villaggio di ragazzi single per capire come si comporterebbe. Le sue parole possono essere considerate una vera auto-candidatura al reality di fine estate, che potrebbe così avere la perfetta occasione di chiamare in causa proprio Gemma Galgani.