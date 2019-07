Nuovi episodi con la longeva soap opera di Rai tre, dal titolo "Un posto al sole" e distintasi per la capacità di coinvolgere i telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che partono da lunedì 15 per arrivare fino a venerdì 19 luglio fanno notare che sarà al centro delle trame la figura di Marina. Patrizio si presenterà a palazzo Palladini e racconterà alla famiglia di aver terminato lo stage che l'ha tenuto impegnato nelle Langhe per un lungo periodo di tempo.

Inoltre Beatrice dimostrerà di non essere riconoscente nei confronti di Niko (Luca Turco) e Susanna ai quali darà una notizia inaspettata. La Lucenti riuscirà nell'intento di spingere l'avvocato Leone a lavorare presso il suo studio e non vorrà rifiutare l'offerta di lavoro. La donna spiegherà di voler cogliere al volo questa notizia fondamentale per darle un avanzamento di carriera. Questo atteggiamento della ragazza farà capire quanto Beatrice sia interessata al successo mettendo in secondo piano le amicizie e gli amori.

Filippo preoccupato per il rapporto con la moglie

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Diego che non riuscirà a ritrovare la stabilità nella sua vita e la causa si ritroverà nella persona di Beatrice (Marina Crialesi). Il giovane Giordano perderà il controllo della situazione al punto che sarà vicino a compiere un gesto fuori luogo. Filippo (Michelangelo Tommaso) sarà impegnato a compiere un nuovo viaggio nella città di Londra per concludere gli affari legati al progetto del chartering. L'uomo si renderà conto che le sue improvvise partenze stanno avendo delle ripercussioni sul rapporto con Serena (Miriam Candurro).

Marina vuole diventare amica di Arturo

Il figlio di Roberto vorrà mostrare alla moglie l'intenzione di dare la priorità alla relazione con lei mettendo in secondo piano il lavoro. Otello finirà per esaltarsi dopo aver ottenuto un successo importante nel mondo del web che lo porterà ad assumere un comportamento inaspettato verso la famiglia. Il marito di Teresa si dimostrerà distante nei confronti degli affetti familiari perdendo il controllo della situazione.

Marina (Nina Soldano) si impegnerà in prima persona per instaurare un rapporto con Arturo, dopo aver ospitato l'uomo all'interno della sua abitazione.

Patrizio alle prese con un'offerta di lavoro

Una novità farà cadere nello sconforto la signora Giordano. La madre di Elena (Valentina Pace) verrà a conoscenza di una triste notizia sul conto di Arturo dopo essere venuta a sapere che l'uomo è affetto da un tumore e non ha intenzione di sottoporsi alle cure.

Infine Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) riceverà un'offerta di lavoro importante da Filippo che gli chiederà di lavorare presso il suo yacht come chef.