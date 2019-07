Prosegue la messa in onda in prima serata su Canale 5 di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni ormai diventato un vero e proprio cult della programmazione estiva del Biscione. Questa sera, lunedì 15 luglio, andrà in onda la quarta delle sei puntate previste di questa stagione la quale si preannuncia ricchissima di nuovi colpi di scena che potrebbero lasciare senza parole alcune delle coppie protagoniste di questa edizione.

Chi non potesse seguire la puntata in tv, avrà la possibilità di rivederla in streaming online oppure sul canale free La5.

Temptation Island, la quarta puntata del 15 luglio visibile in streaming e sul canale La5

Nel dettaglio, infatti, si informa che la quarta puntata di Temptation Island potrà essere rivista in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima free per tablet e cellulari, grazie alla quale si avrà la possibilità di vedere la trasmissione in qualunque momento lo si desideri, anche se si è in treno oppure in spiaggia, purché i propri dispositivi siano dotati di una connessione internet.

Ma come si diceva, sarà possibile riguardare la replica della quarta puntata di stasera anche in televisione su La5. La messa in onda è prevista per la serata di domani, martedì 16 luglio, a partire dalle ore 21:15 circa. In questo modo, quindi, non si arriva impreparati alla messa in onda della quinta e penultima puntata di lunedì prossimo.

Ma cosa succederà nel corso di questa quarta puntata di Temptation Island?

Le anticipazioni ufficiali rivelano che per Andrea arriverà il momento della resa dei conti finale circa la sua storia d'amore con Jessica. Nel corso di queste settimane, infatti, il ragazzo ha assistito incredulo alle avventure della sua fidanzata, che all'interno del villaggio ha perso la testa per il single Alessandro, al punto da lasciarsi andare a delle frasi molto forti.

Tanti colpi di scena nella quarta puntata di Temptation: previsti due falò

E Andrea ha subito in silenzio, cercando in tutti i modi di provare a riportare la sua fidanzata sulla 'retta via' ma senza riuscirci.

Quando il ragazzo ha chiesto un falò in anticipo, ecco che Jessica si è rifiutata per poter passare dell'altro tempo con il tentatore, ma questa sera Andrea chiederà a Filippo di rivedere immediatamente la fidanzata e questa volta non dovrebbe dire di no.

Il nuovo appuntamento con il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, inoltre, prevede che ci sarà anche un secondo falò di confronto per un'altra delle coppie in gara.

Non si sa però chi è il fidanzato o la fidanzata che chiederà al conduttore di anticipare il confronto prima dello scadere delle tre settimane di 'prova' all'interno del villaggio.

Dagli spoiler pubblicati sulla pagina Instagram del programma, inoltre, si apprende che quella di questa sera sarà una serata ricca di colpi di scena anche per David, al quale verranno mostrati dei filmati della sua fidanzata Cristina che lo deluderanno fortemente.

"Che vergogna", dirà l'uomo ripetendo poi ai suoi compagni d'avventura di essere incredulo.

Anche per Sabrina si preannuncia una puntata decisamente difficile: la donna, infatti, sarà messa di fronte a dei video compromettenti del fidanzato Nicola ma non darà la colpa a lui. "Me la sono voluta io, è giusto così", ripeterà Sabrina. Insomma per le coppie rimaste in gara, sembra proprio che si stia avvicinando il momento della resa dei conti finale e a questo punto dovranno decidere e capire se andare via insieme dal villaggio oppure no.