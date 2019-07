Mancano poche ore alla mesa in onda della quarta puntata di Temptation Island: tra le tante anticipazioni che gli addetti ai lavori hanno dato, spiccano sicuramente quelle riguardanti la coppia formata da Ilaria e Massimo. A qualche giorno di distanza dalla diffusione della notizia secondo la quale i due si sarebbero detti addio al falò di confronto finale, i telespettatori stanno per assistere ad uno sfogo tra le lacrime della ragazza: dopo aver visto il fidanzato pericolosamente vicino alla single Elena, la romana dirà di non volere un uomo del genere al suo fianco.

Pubblicità

Pubblicità

Ilaria arrabbiata con Massimo: 'Che rimango a fare qua?'

Come hanno ampiamente anticipato i promo Tv della quarta puntata di Temptation Island, stasera il pubblico assisterà a ben due falò di confronto: il primo tra Andrea e Jessica, il secondo tra due protagonisti ancora "top secret". Basandosi su un video che è stato pubblicato nelle scorse ore dalla pagina Instagram del reality, si potrebbe pensare che saranno Ilaria e Massimo a confrontarsi davanti a Filippi Bisciglia prima dello scadere dei 21 giorni.

Pubblicità

La ragazza, infatti, sarà molto turbata da un filmato che le sarà mostrato nel pinnettu: dopo aver visto il fidanzato troppo vicino alla single Elena, la romana si sfogherà con le compagne d'avventura, arrivando forse ad anticipare l'epilogo della sua esperienza. "Questo pezzo di m..., che str.... Ma che rimango a fare qua?", ripete più volte la giovane nel filmato che tutti i siti di Gossip hanno condiviso nelle ultime ore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

La dichiarazione più forte che fa Ilaria in queste immagini, e che potrebbe svelare il finale del suo percorso a Temptation, è la seguente: "Io non lo voglio più". A Cristina che prova a consolarla dicendole che si sarebbe aspettata un comportamento del genere da Massimo, la Teolis risponde con rabbia: "Pure io me l'aspettavo, ma vederlo è un conto". Che il ragazzo si sia spinto oltre con la tentatrice che sembra avergli fatto dimenticare la storia d'amore di due anni e mezzo con Ilaria?

Due falò di confronto nella puntata di stasera

Tra poche ore si scoprirà se sono davvero Ilaria e Massimo i protagonisti del cast che si confronteranno al falò durante la quarta puntata di Temptation Island. Stasera, lunedì 15 luglio, andrà in onda un'imperdibile appuntamento con il reality di Canale 5: Filippo Bisciglia, infatti, guiderà il pubblico nel viaggio nei sentimenti che le cinque coppie ancora in gioco stanno facendo.

Pubblicità

Fatta eccezione per Nunzia e Arcangelo, che si sono lasciati dopo due faccia a faccia al falò, tutti gli altri protagonisti del reality devono ancora decidere se tornare a casa da soli oppure con la persona con la quale facevano coppia fino a poco tempo prima. Stando ai rumors che sono circolati ultimamente sul web, sarebbero più di uno i rapporti finiti al termine di Temptation oltre ai due napoletani: si dice che si siano detti addio anche Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, e forse anche Andrea e Jessica.