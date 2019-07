Ieri sera su Canale 5 si è conclusa definitivamente la nuova edizione di Temptation Island, il fortunato reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Nel corso della settima e ultima puntata abbiamo scoperto cos'è successo alle sei coppie in gara un mese dopo aver affrontato il falò finale. Uno speciale imperdibile per tutti i telespettatori che in queste settimane hanno seguito il reality su Canale 5 e che potranno rivedere in streaming online accedendo al sito web Witty Tv.

Dove rivedere Temptation Island un mese dopo in streaming online

Nel dettaglio, infatti, per tutti coloro che non hanno seguito la settima puntata di Temptation su Canale 5 c'è la possibilità di rivedere lo speciale un mese dopo in streaming, accedendo al sito Witty Tv e cliccando sulla sezione interamente dedicata al seguitissimo reality show.

In questo modo potrete rivedere sia l'intera puntata di ieri sera ma anche le singole clip inerenti a ciascuna delle sei coppie in gara quest'anno. Delle brevissime clip di un minuto sono state caricate anche sulla pagina ufficiale Instagram del reality show.

Tanti i colpi di scena che abbiamo visto nel corso dello speciale 'un mese dopo' di Temptation Island di ieri sera. Ilaria e Massimo, per esempio, hanno scelto di dirsi addio definitivamente e la ragazza ha confermato di essere tornata alla sua vita di tutti i giorni e di stare bene da sola. Subito dopo le registrazioni del reality show, Ilaria ha cercato anche il tentatore Javier, con il quale però non si è più rivista.

I colpi di scena di Temptation Island un mese dopo: Ilaria non torna da Massimo, Jessica frequenta il tentatore

È finita definitivamente, invece, tra Arcangelo e Nunzia dopo ben 13 anni d'amore insieme: il ragazzo non ha cambiato idea circa la decisione che prese durante il falò finale, confermando di non essere la persona adatta per Nunzia e quindi di voler voltare pagina definitivamente.

Nessun ritorno di fiamma neppure tra Jessica e Andrea: la prima coppia a vedersi al falò finale non ha ripreso in mano le redini della loro relazione.

Jessica, durante l'incontro con Filippo, ha ammesso che Andrea avrebbe cercato in tutti i modi di riconquistarla ma lui ha smentito le parole della ragazza, dicendo che non vuole più vederla. E intanto lei ha scelto di continuare a frequentarsi con il tentatore Alessandro: i due si sentono quotidianamente ma ancora non si sono visti fisicamente fuori dal villaggio di Temptation Island.

Intanto si pensa già alla versione Vip del reality show: ieri sera i promo trasmessi su Canale 5 hanno confermato che al timone della seconda edizione con coppie famose ci sarà Alessia Marcuzzi.