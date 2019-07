La sesta edizione di Temptation Island è agli sgoccioli: la prossima settimana, infatti, si concluderà un'annata molto fortunata del reality, che ha regalato a Mediaset ascolti record sin dalla prima puntata. Chi si aspettava che il programma finisse lunedì 29 luglio con la messa in onda dei tre falò di confronto rimasti in sospeso, si sbagliava di grosso: martedì 30, infatti, sarà trasmesso uno speciale del format nel quale le 6 coppie del cast racconteranno cosa è successo loro ad un mese dalla fine delle riprese in Sardegna.

Temptation saluta il pubblico con due serate imperdibili

Ieri sera Filippo Bisciglia ha informato i telespettatori che lunedì 29 luglio sarà trasmessa l'ultima puntata di Temptation Island: il presentatore, infatti, ha anticipato che la prossima settimana saranno mandati in onda i 3 falò di confronto che il pubblico non ha ancora visto.

Quello che il romano non ha detto, però, è che il giorno dopo (martedì 30) su Canale 5 è previsto uno speciale del reality dedicato al "mese dopo": le sei coppie del cast, infatti, incontreranno il padrone di casa per raccontargli se è cambiato qualcosa tra loro dopo la fine delle registrazioni.

Il sito di Fanpage, dunque, ha fatto sapere che sia lunedì che martedì prossimo i fan del format estivo di Mediaset dovranno restare incollati alla Tv per assistere all'epilogo definitivo dei percorsi dei 12 protagonisti di quest'anno.

Giorno 29, dunque, la gente da casa scoprirà come è andata a finire tra Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, Katia e Vittorio; l'indomani questi fidanzati, più gli altri 6 che hanno affrontato il falò prima dello scadere dei 21 giorni, torneranno davanti alle telecamere per aggiornare gli spettatori degli sviluppi che ci sono stati nelle loro relazioni da fine giugno ad oggi.

I rumors sulle coppie di Temptation

Da quanto tutto il cast di Temptation Island 6 è rientrato dalla Sardegna, sono tante e a volte contrastanti le anticipazioni che trapelano su quello che sarebbe successo dopo lo spegnimento delle telecamere. Su Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, ad esempio, si è detto sia che sono stati avvistati in macchina insieme nella loro città, ma anche che si sono sicuramente lasciati perché lei l'avrebbe confidato ad una parente.

Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, invece, sono stati paparazzati ieri in spiaggia: alcuni curiosi, infatti, hanno fotografato la coppia in Francia mentre prendeva il sole.

Nunzia e Arcangelo si vocifera che sarebbero tornati insieme dopo l'addio al falò: una ragazza, infatti, avrebbe immortalato per caso i napoletani durante una cena.

Su Jessica e Andrea si è saputo poco o nulla ultimamente: l'unica notizia certa, è che lei non ha iniziato nessuna relazione con il single Alessandro una volta tornata a casa.

Una vicina di casa di David, infine, ha usato Twitter per spoilerare che lui e Cristina si sarebbero lasciati a pochi giorni dal rientro: lui sarebbe stato avvistato sofferente e in lacrime dopo che lei avrebbe abbandonato definitivamente la città dove convivevano.