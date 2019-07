La programmazione di Beautiful su Canale 5 andrà in pausa a partire dal 5 agosto e dovrebbe proseguire fino al 26 dello stesso mese, anche se ancora si attende la conferma ufficiale in tal senso. È impossibile, a questo punto, fare a meno di chiedersi cosa accadrà al ritorno della soap nella rete ammiraglia Mediaset, soprattutto in merito alla storyline più interessante del momento ovvero la battaglia in tribunale tra Katie e Bill.

La neo-signora Forrester otterrà la custodia esclusiva di Will in seguito all'intervento di Ridge, che insisterà con il giudice McMullen affinché ricambi i favori del passato. Ma sarà questo l'inizio di guai peggiori e che, in poche settimane, porteranno Bill Spencer a lottare tra la vita e la morte in seguito ad una terribile caduta dal balcone di casa sua.

Beautiful anticipazioni: Brooke scopre l'accordo tra Ridge e il giudice

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda a settembre, dopo la lunga pausa estiva, si concentrano sulle conseguenze dell'accordo preso da Ridge e il giudice McMullen.

Anche se esprimerà la sua contrarietà in tal senso, quest'ultimo asseconderà la richiesta dell'amico e affiderà la custodia esclusiva di Will a Katie. Ma il pericoloso segreto della coppia verrà presto scoperto da Brooke, che sarà furiosa nei confronti del marito. Gli chiederà di rimediare al grave errore commesso e successivamente correrà da Katie, informandola delle modalità che le hanno permesso di ottenere il risultato sperato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ben presto, la più vecchia delle sorelle Logan correrà anche da Bill con il quale scambierà un nuovo bacio appassionato. Questa volta, però, il gesto romantico verrà osservato da Steffy che se ne andrà via prima di vedere la matrigna rifiutare senza esitazione lo Spencer. L'ex moglie di Liam riporterà subito la notizia al padre, scatenando la sua rabbia e la sua inevitabile reazione contro lo storico rivale.

Trame Beautiful: Ridge spinge Bill dal balcone

Dopo avere scoperto che Bill e Brooke si sono baciati, Ridge correrà come una furia impazzita a casa di Bill Spencer. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che ne scaturirà una violenta discussione che avrà delle drammatiche conseguenze. Durante la colluttazione, nella quale sarà presente anche Thorne, lo Spencer cadrà rovinosamente giù dal balcone di casa sua e resterà privo di sensi, immerso in una pozza di sangue.

I fratelli Forrester chiameranno subito i soccorsi e Bill verrà trasportato in ospedale, in coma. Tutta la famiglia correrà al suo capezzale in attesa di scoprire la dinamica dei fatti. Tra i più preoccupati ci sarà Brooke, che supplicherà l'ex marito di non morire e riuscirà così a sollecitare il suo risveglio. Ma quando aprirà gli occhi, attorniato dall'affetto dei suoi cari come non accadeva da tempo, l'editore sembrerà essere una persona diversa.