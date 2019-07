È stato un finale di Temptation Island inaspettato quello che è andato in onda ieri sera su Canale 5: al termine della puntata speciale dedicata a quello che è successo alle 6 coppie un mese dopo la fine delle registrazioni, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni hanno fatto sapere di non essere tornati insieme. È la romana a respingere l'ex fidanzato nei suoi tanti tentativi di ricucire il loro rapporto: oggi la ragazza si dice finalmente serena e pronta ad incontrare un uomo col quale vivere l'amore vero. Secondo gran parte dei telespettatori, c'è la possibilità che la giovane sia una delle prossime troniste di Uomini e donne.

Ilaria non torna con Massimo: il pubblico esulta

Chi si aspettava che Ilaria Teolis cedesse al corteggiamento di Massimo Colantoni dopo la fine di Temptation Island, sarà rimasto spiazzato nel vedere la puntata speciale che è andata in onda il 30 luglio. Spiazzando la maggior parte dei telespettatori, infatti, la romana si è presentata da sola e sorridente davanti a Filippo Bisciglia un mese dopo la fine delle riprese in Sardegna.

Al conduttore che le ha chiesto come sta oggi senza il fidanzato, la ragazza ha risposto: "Sto bene, sono serena. Grazie al programma ho iniziato a volermi bene e a mettermi al primo posto". La giovane ha anche raccontato di aver rivisto e risentito l'ex compagno pochi giorni prima in quella che è stata la loro casa: lì hanno parlato, si sono confrontati e lui le ha confermato la sua ferma intenzione di voler ricostruire il loro rapporto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

"Io non riesco nemmeno a dirgli ti amo. Voglio stare da sola", ha ribadito Ilaria davanti alle telecamere.

Al presentatore che le ha domandato se fosse vero che i suoi genitori la stanno condizionando nella scelta di non riprovarci con Massimo (lui ha sostenuto questo nel colloquio con Bisciglia fatto il giorno prima), la Teolis ha detto: "Assolutamente no. Ho 23 anni e so prendere delle decisioni da sola.

Se non torno con lui è perché non lo voglio più".

La protagonista di Temptation ha anche fatto sapere di aver sentito Javier Martinez al telefono e di aver iniziato con lui un rapporto d'amicizia: "Lui è davvero speciale e spero di non perderlo".

Ilaria possibile tronista di Uomini e Donne a settembre

Il comportamento che ha avuto Ilaria, soprattutto nelle ultime due puntate di Temptation Island, ha conquistato il pubblico: la decisione della romana di lasciarsi alle spalle una storia d'amore che l'ha fatta soffrire per prendersi cura di se stessa le ha permesso di entrare nel cuore della maggior parte dei telespettatori.

Dopo aver sentito dalla viva voce della Teolis che non ha nessuna intenzione di tornare con Massimo, molti fan del programma si sono esposti per chiedere che la redazione le dia un'altra possibilità di trovare l'amore. "Spero di incontrare una persona con la quale vivere un rapporto forte e duraturo", si è augurata la ragazza davanti a Filippo Bisciglia nello speciale del reality "un mese dopo".

Secondo tanti, l'opportunità che si meriterebbe Ilaria è quella di cercare l'anima gemella a Uomini e Donne.

Sarà davvero la bella 24enne una delle nuove troniste del dating-show di Maria De Filippi?