Uno dei triangoli amorosi di questa calda estate ha avuto protagonisti Riccardo Scamarcio, il suo miglior amico Francesco Sarcina e la ormai ex moglie Clizia Incorvaia. La storia viene fuori nel momento in cui il cantante e leader de Le Vibrazioni dichiara di aver scoperto del tradimento perpetrato da Clizia e Riccardo ai suoi danni, al punto da portarlo a prendere la decisione di separarsi dalla donna.

In seguito lei ha spiegato la sua versione dei fatti sull'accaduto, dicendo che con Sarcina le cose non andavano bene già da diverso tempo ma in queste ore è arrivata anche la versione dei fatti di Scamarcio che, stando alla ricostruzione fatta da 'Oggi', avrebbe smentito le confessioni di Clizia, arrivando a dire che si sarebbe inventata tutto.

Oggi, Riccardo Scamarcio avrebbe smentito la versione dei fatti di Clizia

Il settimanale 'Oggi', infatti, ha riportato alcune confidenze fatte da Riccardo Scamarcio ad un suo amico fidato, il quale avrebbe fatto sapere che la storia d'amore con Clizia non starebbe né in cielo né in terra.

Addirittura viene detto che tale storia del tradimento ai danni di Francesco Sarcina sarebbe finta e inventata di sana pianta dalla stessa Clizia.

Riccardo, inoltre, avrebbe confessato a questo amico che Clizia sarebbe stata ossessionata dal rapporto che l'attore aveva con il cantante de Le Vibrazioni. Secondo questa ricostruzione di Oggi, la Incorvaia non avrebbe mai gradito questo grande feeling che vi era tra suo marito e l'attore e quindi avrebbe 'inventato' questa storia del tradimento per farla pagare a Scamarcio.

L'amico di Scamarcio, sempre riportando le parole dell'attore, ha fatto sapere ad Oggi che Clizia sarebbe la vera causa di tutta questa storia, dato che ha rivelato a Francesco di una passione inesistente tra lei e l'attore che non sarebbe mai stata consumata.

Clizia ribatte su Scamarcio: 'Ci siamo baciati a casa sua'

Le rivelazioni sulla presunta versione dei fatti di Scamarcio hanno fatto subito il giro del web e della rete e Clizia Incorvaia ha preferito non rimanere in silenzio.

Così in queste ore ha rilasciato una nuova intervista al Corriere della Sera, dove ha ribadito che tra lei e Scamarcio ci sarebbe stato un bacio e ha puntato il dito contro l'attore per la solidarietà maschile che si sarebbe creata tra lui e Sarcina.

"Devo essere la Clizia guerriera che non può farsi vittima del maschilismo di uomini che si danno man forte", ha dichiarato al Corriere della Sera. Entrando nei dettagli della vicenda, la Incorvaia ha dichiarato di essersi vista una sera a casa di Riccardo, in amicizia, e che in quell'occasione ci fu un bacio di cui si sono pentiti subito dopo.