Nilufar Addati è una delle ex troniste più amate e odiate di Uomini e donne. La giovane influencer napoletana durante la scorsa stagione del Trono Classico finse per svariati mesi di essere single mentre invece intratteneva una relazione segreta con un ragazzo della sua città.

Alla fine del suo percorso scelse Giordano Mazzocchi, con il quale ha avuto una relazione durata quasi un anno. Poche settimane dopo la scelta, venne fuori lo scandalo della sua relazione segreta ma, al contrario di tutte le aspettative, Giordano decise di dare una possibilità alla coppia e continuò a viversi la sua storia d'amore con Nilufar.

Ad oggi la coppia si è lasciata da diversi mesi: se Giordano pare essersi dimenticato della sua storia con l'Addati, Nilufar pare ancora sofferente, a detta dei suoi fan, per la fine della loro relazione d'amore.

Nelle ultime ore l'ex tronista di Uomini e Donne si è resa protagonista di una vicenda molto grave. Nilufar ha deciso di sfogarsi sui social e rendere partecipi i suoi follower di svariati episodi di molestie da parte di un hater.

Nilufar Addati e lo sfogo su Instagram, l'ex tronista vittima di un hater

Come spiegato dall'ex tronista, dopo mesi di silenzio, ha deciso di svelare cosa stesse succedendo tra lei e un utente di Instagram. Dalle sue dichiarazioni, Nilufar fa sapere che procederà per vie legali.

L'influencer ha confessato di essere quasi vittima di stalking da parte di un hater. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato che ha più volte bloccato l'utente: purtroppo, a dire della ex tronista, la persona in questione, volendo farle arrivare le sue offese, ha creato più account per riuscire nel suo intento.

Evidentemente la situazione sta degenerando e per questo motivo la Addati ha deciso di prendere seri provvedimenti. Con uno sfogo decisamente dai toni molto rabbiosi, Nilufar ha chiesto ai suoi fan il loro appoggio e ha rivelato di non poter più sopportare questa situazione opprimente.

La Addati confessa: 'Avvierò una denuncia!'

L'ex tronista ovviamente non ha potuto rivelare quale fosse l'identità del suo hater ma ha informato i suoi seguaci che ha tutti gli screen che servono per procedere con una denuncia.

Nilufar ha poi pubblicato tutti gli username dei profili fake con i quali il suo molestatore la perseguitava e ha chiesto ai suoi follower la cortesia di segnalarli per bloccarli.

La persona che perseguita l'ex tronista inoltre sembrerebbe non essere un adolescente, bensì una donna adulta che lavora insieme ai ragazzi nelle scuole insegnando quel che c'è da sapere sul cyberbullismo.

"Sono molto preoccupata. Come può una persona del genere, fare questo tipo di lavoro?".

Dunque una situazione davvero complicata per l'ex protagonista di Uomini e Donne.