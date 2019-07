La bella storia d'amore tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini starebbe attraverso un momento di crisi: questo almeno è quello che si intuisce leggendo i pensieri poco positivi che i due hanno condiviso su Instagram nella ultime ore. Ad una fan che ha chiesto spiegazioni su questo rumor, l'ex corteggiatrice di U&D ha risposto che nulla è dovuto: qualora dovesse accadere qualcosa di bello o brutto, saranno lei ed il fidanzato a renderlo pubblico.

Oscar deluso sui social network: i fan pensano ad Eleonora

A più di tre anni dalla scelta negli studi di Uomini e donne, il mondo del Gossip è tornato ad occuparsi della coppia formata da Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani. Stando ai pensieri negativi che i due ragazzi hanno condiviso di recente sui social, sembrerebbe esserci una crisi in corso tra loro: sia l'ex tronista che la fidanzata, infatti, hanno pubblicato parole che non lasciano presagire a nulla di buono.

Per commentare una sua foto in abiti eleganti, ad esempio, il napoletano ha scritto: "Se qualcuno ti delude non prendertela, era il massimo che poteva offrirti".

Nella serata di ieri, invece, sia la toscana che il compagno hanno postato una Instagram Stories che ha immediatamente allarmato i loro tanti fan; lei ha digitato: "Certo che sono sostituibile, poi però fammi sapere se è lo stesso".

La replica di Oscar si dice sia stata la seguente: "Nel lato giusto del letto sbagliato".

Insomma, basandosi sulle ultime mosse social dei 'piccioncini', viene facile ipotizzare che stiano vivendo un 'momento no'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

La replica della Rocchini ai fan curiosi

Dopo aver colto il 'gelo' che sarebbe calato tra Eleonora ed Oscar negli ultimi giorni, una fan ha preso coraggio ed ha chiesto alla toscana spiegazioni sulle voci che hanno cominciato a circolare in rete. "Ci meritiamo una risposta: cosa sta succedendo tra voi?", ha domandato qualcuno con un tono piuttosto deciso.

La Rocchini, a questo commento piccato che le è stato inviato su Instagram, ha replicato così: "Quando avrò qualcosa da dire, lo dirò.

In primis devo portare rispetto a me stessa e a quello che provo. Non comprendo perché devo condividere con voi per forza, non dovrebbe essere un obbligo. Voi lo fate passare come un dovere".

Il messaggio che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha inviato a chi l'ha accusata di considerare i sostenitori della coppia soltanto quando c'è da sponsorizzare qualcosa, si è concluso con la precisazione: "Non preoccupatevi, se ci sarà qualcosa di bello o di brutto lo condivideremo con voi".

Insomma, Eleonora non conferma e non smentisce il gossip che la vorrebbe distante da Oscar. I due ex protagonisti del Trono Classico, dunque, vanno ad aggiungersi a Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez, che proprio in questi giorni sono sulla bocca di tutti per una presunta crisi, commentata in modo opposto dai due sul web.