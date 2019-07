Il pubblico di "Uomini e donne" attendeva ormai con trepidazione la notizia della nascita del figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, una delle coppie storiche che si sono formate in questi anni nella trasmissione di Maria De Filippi. Dopo l'annuncio fatto in diretta televisiva a Domenica Live da Barbara D'Urso, i due hanno vissuto uno dei momenti più belli della loro vita sotto l'occhio vigile dei social, informando costantemente i followers sull'arrivo del piccolo Domenico.

Ebbene questa mattina è arrivata la notizia tanto attesa: Rosa ha finalmente partorito.

E' nato il figlio di Rosa e Pietro di Uomini e donne: l'annuncio su IG

A dare l'annuncio su Instagram è stato proprio Pietro Tartaglione, il quale di prima mattina ha postato sulla sua pagina ufficiale la foto del braccialetto indossato dalla sua amata Rosa al momento del parto. Il piccolo Domenico è venuto al mondo alle 7.30, sta bene e pesa già quattro chilogrammi.

Proprio per questo motivo che Pietro, nel postare la sua fotografia su Instagram ha scritto la didascalia: 'La felicità pesa 4 Kg'. Immediata la reazione dei fan che si sono subito scatenati sotto il post dell'ex protagonista di "Uomini e donne" per fare gli auguri a questa longeva coppia, che ha resistito lontano dalle telecamere e dai riflettori, sintomo del fatto che il loro è un vero amore e che a legarli vi è un sentimento autentico.

Tanti anche gli ex volti della trasmissione di Maria De Filippi che hanno voluto postare dei messaggi di auguri per Rosa e Pietro per l'arrivo del piccolo Domenico.

Sul profilo di Pietro, infatti, troviamo i messaggi postati da Andrea Cerioli, Mattia Marciano ma anche Deianira Marzano così come i like di Giovanni Ciacci e Adelaide De Martino (sorella di Stefano).

La felicità di Pietro Tartaglione e gli auguri dei personaggi famosi

Insomma un momento davvero speciale per Rosa e Pietro che in queste ore stanno vivendo la loro gioia più grande.

Mentre Pietro si è già sbizzarrito sui social, la Perrotta per il momento ha preferito non dare ancora l'annuncio ufficiale dalla sua pagina ufficiale Instagram.

Del resto dal momento del parto sono passate pochissime ore e quindi non si esclude che per il momento l'ex tronista di "Uomini e donne" sia ancora provata e voglia coccolare un po' il suo piccolo Domenico, in attesa poi di ritornare ad essere attiva su Instagram per raccontare al suo milione e mezzo di followers la sua nuova vita da mamma.

Proprio qualche giorno fa la bella Rosa aveva svelato di aver acquistato il kit per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale del suo bambino, le quali potrebbero servire in futuro per curare alcune malattie.