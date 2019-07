Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una delle coppie uscite da Uomini e donne. I due hanno intrapreso insieme una relazione da alcuni anni e mano a mano hanno iniziato compiere i primi passi avanti nella loro storia d'amore, prima con la convivenza e poi con l'arrivo di una gravidanza del tutto inaspettata. L'ex tronista ha condiviso molti momenti del suo stato interessante con i propri fan su Instagram.

In molti hanno apprezzato la sua ironia e quella del suo compagno negli ultimi mesi, i quali non hanno perso tempo per fare un po' di umorismo sulla condizione di Rosa. Proprio pochissime ore fa, l'uomo ha finalmente annunciato che la sua Rosa ha dato alla luce il piccolo Domenico, questo il nome scelto per il bambino.

Uomini e Donne, l'annuncio di Pietro su IG

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno rimandato le loro nozze previste per il mese di giugno proprio per via del lieto evento.

Molto probabilmente, dopo la venuta al mondo di Domenico, quello del matrimonio sarà il prossimo passo che aggiungerà un altro tassello alla relazione di coppia. Finalmente l'attesa per i due neo-genitori è terminata ed i due potranno godersi appieno il loro bambino.

In particolar modo, ad annunciarlo è stato lo stesso Tartaglione che ha postato una foto su IG con il braccialetto del parto in cui è scritto che il bambino pesa 4 Kg.

Lui stesso ha scritto poi come descrizione le seguenti parole: "La felicità pesa 4 Kg". Un lieto annuncio dunque quello appreso dai fan, che sotto il post si sono scatenati con diversi commenti di auguri e felicità per la coppia.

Gossip, lunga attesa per la nascita del piccolo

Proprio in questi giorni, la coppia aveva con ironia annunciato che il piccolo Domenico ancora non voleva uscire dalla pancia.

Rosa si è sempre mostrata molto ironica su questa situazione, giocando sul fatto che il pancione era ormai diventato molto ingombrante. I nove mesi di stato interessante si erano conclusi il 22 di luglio, motivo per cui la coppia attendeva un parto imminente. Se questo non fosse però arrivato entro fine mese, si sarebbe dovuto procedere al parto cesareo.

L'arrivo di Domenico per l'ex coppia di Uomini e Donne è stato del tutto improvviso.

I due non avevano infatti programmato la gravidanza. Tempo fa, la stessa Perrotta aveva ammesso di aver avuto paura perché questa cosa non rientrava al momento nei loro piani. Per la donna non è stato semplice affrontare la notizia, perché come da lei stessa ammesso è una persona che tende a tenere tutto sotto controllo e a pianificare sempre le cose. I fan della donna non vedono comunque l'ora di sentire la voce dell'ex tronista di Uomini e Donne dopo questo lieto evento.