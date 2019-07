Finalmente è nato! Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione questa mattina sono diventati genitori di Domenico. Dopo nove lunghissimi mesi è nato il loro primogenito che sembrava non voler nascere più. Erano giorni, se non settimane, che l'ex tronista pubblicava storie in cui esprimeva la sua tristezza per non vedere ancora il figlio nascere, dal momento che il parto era previsto per i primi giorni del mese di luglio.

Diverse sono le storie che pubblicava quotidianamente, tramite il suo profilo Instagram, in cui informava i suoi followers che purtroppo il bambino non era ancora nato, spiegando quanto fosse dispiaciuta di dover dare ancora questa notizia. L'ex naufraga, sempre tramite il suo profilo Instagram, a volte si è cimentata anche in sketch divertenti facendo credere alle tante persone che la seguono che il bambino fosse nato per poi ammettere che non era vero.

Questa mattina invece Rosa e Pietro, che si sono conosciuti a Uomini e Donne nell'edizione 2016/2017, sono diventati mamma e papà. Il bambino si chiama Domenico, come il papà dell’ex corteggiatore, e pesa 4 chili. A darne la notizia è stato proprio Pietro che, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto del polso (della neo mamma) con la fascettina contenente la scritta "Perrotta - Tartaglione 4 kg". Accanto alla foto l'ex corteggiatore ha poi scritto "La felicità pesa 4 kg".

E dopo il bambino, il matrimonio

La coppia ha sempre espresso il desiderio di volersi sposare. La proposta di matrimonio è stata fatta all'ex tronista al ritorno dall'Honduras davanti a tutti gli spettatori de "L'isola dei famosi". A seguito della proposta i due fidanzati sono stati spesso ospiti di "Pomeriggio 5", il programma pomeridiano condotto da Barbara D'urso, e durante una di queste ospitate avevano fatto sapere al pubblico del piccolo schermo che stavano organizzando il loro matrimonio per il 7 giugno di quest'anno.

A seguito di questa notizia però, dopo le feste natalizie, la coppia aveva smesso di pubblicare foto e IG Stories insieme, per cui tante erano le voci che si erano rincorse nel web in merito ad una loro presunta crisi di coppia fino ad una loro rottura definitiva, nonostante mancassero pochi mesi al matrimonio.

Il 20 gennaio invece la coppia, ospite di "Pomeriggio 5", ha annunciato di non essere minimamente in crisi ma, al contrario, di aspettare un bambino, Domenico, nato nella giornata di oggi 25 luglio.

Durante la gravidanza l'ex tronista ha sempre continuato a esprimere il suo desiderio di convolare a nozze, spiegando ai suoi followers che probabilmente, se tutto sarebbe andato come speravano, Rosa e Pietro avrebbero semplicemente spostato la data del matrimonio da giugno a settembre, senza doverla annullare definitivamente.