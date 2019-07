Su Canale 5 è tornata in onda una delle fiction più amate e seguite dal pubblico nell'ultima stagione televisiva. Parliamo di Rosy Abate, la fortunata serie televisiva con protagonista Giulia Michelini, spin-off di Squadra Antimafia - Palermo oggi. Un ritorno decisamente ben voluto dal pubblico che lo scorso martedì sera ha premiato in termini di ascolti la prima puntata e che adesso attende di sapere con trepidazione cosa succederà nel corso della terza puntata di Rosy Abate in programma il prossimo martedì 9 luglio nella prima serata di Canale 5.

Rosy Abate, gli spoiler della terza puntata: l'incontro con Leonardino

Le anticipazioni riguardanti la trama della terza puntata di Rosy Abate rivelano che la mafiosa continuerà ad essere sulle tracce del figlioletto che per tutti questi anni ha creduto morto. Grazie alla confessione, fatta in punto di morte, da Stefano Sciarra vedremo che Rosy riuscirà finalmente a scoprire il posto in cui si trova il bambino e alla fine lo raggiungerà.

E così vedremo che Rosy partirà per la volta di Roma, dove finalmente riuscirà a rivedere il suo bambino: in questo lasso di tempo, però, è stato adottato da una nuova famiglia che si sta prendendo cura di lui.

Gli spoiler di questa terza puntata della fiction di Canale 5, rivelano che il piccolo Leonardino si trova nelle mani di Regina e Roberto Mainetti, una famiglia dell'alta borghesia.

Nel momento in cui la donna avrà la possibilità di scambiare quattro parole con il bambino, si renderà conto che l'ha rimossa definitivamente dalla sua vita e che non ricorda nulla di lei. Sarà un duro colpo per la Abate, la quale però non ha alcuna intenzione di arrendersi.

E infatti vedremo che, alla fine, Rosy deciderà di mettere a punto un nuovo piano diabolico che le permetterà di fare in modo che suo figlio Leonardo riacquisti nuovamente fiducia in lei e così potrà portarlo via con se.

In casa Mediaset preparano già la seconda stagione di Rosy Abate con Giulia Michelini

In attesa di vedere questo terzo appuntamento con la fiction di Canale 5 in televisione, vi segnaliamo che sono già in fase di preparazione le nuove puntate della seconda stagione di Rosy Abate.

Complice il grandissimo successo che la fiction ha ottenuto lo scorso anno, in casa Mediaset hanno messo in cantiere dei nuovi episodi che andranno a comporre la seconda serie che vedrà come protagonista ancora l'amatissima Giulia Michelini.

La messa in onda delle nuove puntate di Rosy Abate 2 è in programma per la prossima stagione televisiva autunnale di Canale 5. Vi terremo aggiornati nelle prossime settimane su quelle che saranno le novità della trama e anche sulla data ufficiale di messa in onda in televisione.