Ci sono molte novità all'interno del palinsesto di Rai Uno per quanto riguarda la stagione 2018-2019 che sarà caratterizzata dal ritorno di fiction importanti. Tinny Andreatta ha avuto modo di chiarire che ci sono dei cambiamenti importanti in termini di approccio differente rispetto al modello della fruizione. La Rai si prepara a festeggiare nel modo giusto una ricorrenza importante intorno a una fiction campione di ascolti.

Pubblicità

Pubblicità

Si tratta dei vent'anni della Serie TV intitolata 'Don Matteo' che vede come protagonisti Terence Hill e Nino Frassica. I due attori saranno protagonisti di dieci film basati sulla tematica dei dieci comandamenti. È arrivata la conferma riguardo alla cancellazione della fiction che doveva vedere come protagonista Beppe Fiorello, 'Riace'. Ci sarà la messa in onda nel periodo autunnale di fiction di caratura internazionale. Un esempio si ritrova nella serie tv intitolata 'I Medici' per la regia di Christina Duguay che vede la presenza di alcuni attori italiani.

Pubblicità

La conferma di fiction che, nella prima stagione, hanno ottenuto un successo importante

Inoltre in primavera verrà trasmessa su Rai uno la seconda stagione della fiction nata dalla penna della scrittrice Elena Ferrante e intitolata 'L'amica geniale-storia del nuovo cognome'. In questa occasione la regia è affidata a Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher che sono una coppia nella vita privata. Non sono terminate le curiosità in quanto ci sarà il ritorno con la seconda stagione della fiction dal titolo 'La vita promessa' diretta dal regista Ricky Tognazzi e che vede come protagonista l'attrice Luisa Ranieri. La storia si basa su una tematica importante come quella dell'emigrazione italiana in terra americana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nuovi episodi della serie 'Il commissario Montalbano'

Un altro protagonista della prossima stagione firmata Rai è l'attore Michele Riondino, volto maschile della serie 'La guerra è finita' per la regia di Michele Soavi. Questa fiction si concentra sull'uscita dell'Italia dalla seconda guerra mondiale. Inoltre nella prossima stagione ci sarà un evento caratterizzato dalla messa in onda dei nuovi episodi de 'Il commissario Montalbano' con protagonista Zingaretti.

Non si può dimenticare il ritorno dell'attore Daniele Liotti nei panni del comandante della Forestale Francesco Neri, all'interno della serie tv 'Un passo dal cielo'. Proseguono le novità in quanto c'è stata la conferma della seconda stagione de 'La strada di casa', con protagonista Alessio Boni e per la regia di Riccardo Donna. Una fiction inedita corrisponde al nome di 'Vivi e lascia vivere' che vede la regia di Pappi Corsicato, con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini.