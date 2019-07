Lo scandalo di Sara Affi Fella a Uomini e donne è stato uno degli argomenti più discussi sul web e sui social nei mesi scorsi. L'ex tronista del programma di Maria De Filippi venne smascherata da una serie di segnalazioni, le quali portarono alla luce la sua relazione clandestina con Nicola Panico, il fidanzato storico, per tutta la durata del suo trono. Un periodo decisamente non facile per Sara, la quale però in queste settimane ha ritrovato di nuovo il sorriso grazie al nuovo fidanzato, il calciatore Francesco Fedato che in queste ore su Instagram è tornato a parlare dello scandalo che travolse la sua fidanzata.

Il fidanzato di Sara Affi Fella parla dello scandalo: 'Ha sbagliato'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Francesco ha risposto alle domande di alcune persone che su Instagram gli hanno chiesto cosa ne pensasse del 'Sara Affi Fella - Gate' a Uomini e donne e il ragazzo non si è tirato indietro nel dire la sua idea su questa situazione.

E così Francesco, senza troppi giri di parole, ha ammesso che Sara ha fatto una vera e propria cavolata in televisione ma al tempo stesso ha precisato che ci sono delle cose che in pochi sanno di tutta questa vicenda. Il calciatore ha svelato che la sua fidanzata avrebbe rivelato tutta la verità sullo scandalo che la travolse a Uomini e donne soltanto alle persone che vuole veramente bene, aggiungendo poi un 'per ora', il quale lascia intendere che prossimamente l'ex tronista potrebbe anche raccontare tutta la sua verità in maniera pubblica.

Parole che ovviamente hanno acceso la curiosità dei tantissimi fan, i quali sperano di poter scoprire questi nuovi dettagli sul caso che riguarda la Affi Fella magari proprio dalla diretta interessata. Per concludere il suo intervento su Instagram, Francesco ha chiosato dicendo che nonostante tutto Sara è una persona stupenda, confermando così il grande sentimento che li lega.

Il rumors sulla presunta gravidanza di Sara: lei però smentisce subito

E in effetti la love story tra i due prosegue nel migliore dei modi, tanto che qualche settimana fa si era parlato anche di una possibile gravidanza di Sara.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

La ragazza, infatti, aveva postato sui social uno scatto dove si vedeva Francesco che le baciava il pancino e in molti avevano ipotizzato che potesse essere in dolce attesa.

Una notizia che tuttavia il giorno dopo venne smentita dalla diretta interessata, la quale precisò di non essere in dolce attesa del suo primo figlio e che quello postato il giorno prima era soltanto lo scatto di un momento di complicità e serenità con il suo fidanzato, che le ha fatto ritrovare nuovamente il sereno dopo il periodo buio dello scandalo a U&D.