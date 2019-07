Non sono state parole di pace quelle che Manuel Galiano ha riservato a Giulia Cavaglià nel corso dell'intervista pubblicata oggi 26 luglio su Witty Tv. L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha raccontato a Raffaella Mennoia la sua versione dei fatti relativi alle poche settimane trascorse in compagnia dell'ex tronista. Ma quella che avrebbe dovuto essere una scelta fatta con il cuore si è trasformata ben presto in una delusione, di cui lui si è reso conto fin dai giorni successivi alla caduta dei petali rossi.

Ha capito, infatti, che la giovane torinese era più interessata a tenere sotto controllo la crescita dei followers che non a stare in sua compagnia. Non solo: fin dai primi giorni insieme, gli ha fatto capire chiaramente di non pensare ad un futuro insieme, escludendo di potersi innamorare di lui.

Manuel Galiano duro contro Giulia: 'Ho capito subito le sue intenzioni'

Raffaella Mennoia aveva annunciato che oggi 26 luglio sarebbero uscite le interviste a Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, Angela Nasti e Alessio Campoli ovvero le due coppie che si sono lasciate poche settimane dopo la scelta a Uomini e donne.

Nel video pubblicato su Witty Tv, Manuel ha spiegato di avere cominciato fin da subito a nutrire dei sospetti nei confronti delle vere intenzioni di Giulia. Lei, infatti, si comportava in maniera diversa quando erano in compagnia di altri amici e stava attenta affinché ci fossero video o foto che li ritraevano insieme. Eppure, quando poi si trovavano da soli cambiava subito atteggiamento e guardava continuamente il cellulare per controllare se il numero dei followers saliva.

A questo punto, Manuel ha cominciato a porsi delle domande e le ha chiesto quali fossero i suoi progetti per il futuro. Così ha chiarito il giovane di Savona: "Io le ho detto proprio 'Spero di innamorarmi di te'. E la sua risposta è stata: "Sappi che io non m’innamorerò mai di te!' "

Giulia aveva rifiutato l'incontro dopo Ibiza

Nell'intervista rilasciata a Witty Tv, Manuel Galiano ha anche parlato del viaggio ad Ibiza che era in programma già da qualche mese.

Quando hanno cominciato a rimbalzare le voci di un presunto tradimento, Giulia ha detto a Manuel che avrebbe potuto anche dargli il beneficio del dubbio ma ha poi aggiunto di non volere più stare insieme a lui. È stato a questo punto che l'ex corteggiatore di Uomini e donne è partito alla volta di Torino nella speranza di un faccia a faccia che sulle prime Giulia aveva rifiutato. Lui l'ha comunque raggiunta a casa dove lei gli ha detto di ritenerlo troppo diverso e "troppo stupido".

Solo in seguito a queste parole, lei ha pubblicato su Instagram il video nel quale ha parlato del flop della storia con Galiano. Dichiarazioni che quest'ultimo, considerando come si sono svolti i fatti, non ha gradito ma che lo hanno portato ad una dura considerazione finale: "Mi dispiace per la persona che è però sono fortunato d’essermela tolta dalla mia vita".