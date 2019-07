È durata meno di 12 ore la notizia sulla presunta gravidanza di Sara Affi Fella: la ragazza, pochi minuti fa, ha usato Instagram per precisare di non aspettare un bambino. La foto nella quale si vede Francesco Fedato baciare il "pancino" dell'ex tronista di Uomini e donne, altro non era che il frame di un momento di coccole che i due si stavano facendo ieri sera.

Sara non è incinta: la precisazione sui social

Non c'è nessun bambino in arrivo nella vita di Sara Affi Fella: a far pensare a molti che la giovane stesse per diventare mamma, era stato uno scatto che la stessa ha pubblicato su Instagram nella tarda serata di ieri.

Nell'immagine che tutti i siti di Gossip hanno riportato, si vede Francesco Fedato (compagno della napoletana) dare un bacio sulla sua pancia, il tutto commentato con l'emoticon di un cuore.

Attorno alle ore 12 di oggi, però, è stata l'ex tronista di Uomini e Donne ad esporsi personalmente per fare un'importante precisazione sulla notizia che è circolata sul suo conto nelle ultime ore.

"Vado dritta al punto: non sono incinta. Ieri sera non stavo bene e il mio ragazzo mi ha coccolata, così ho deciso di scattare quella foto", ha fatto sapere la ventenne tramite il suo account.

Dopo aver smentito categoricamente di essere in dolce attesa, Sara si è rivolta ai suoi haters dicendo: "Comunque, voi non vi smentite mai. Fatta eccezione per quelli che erano felici, voi siete sempre i soliti".

Probabilmente la Affi Fella si riferiva a quelle persone che ancora oggi, a distanza di più di un anno dallo "scandalo" che l'ha travolta, non perdono occasione per puntarle il dito contro e criticarla per tutto quello che fa o dice.

Il passato a U&D della Affi Fella

Nonostante manchi dalla televisione da molto tempo, Sara Affi Fella continua ad essere uno dei personaggi più discussi: ogni cosa che fa la napoletana da quando ha deciso di tornare attiva sui social network, scatena la reazione di quelli che non hanno ancora dimenticato le tante bugie che ha raccontato quando era tronista a Uomini e Donne.

Prima di sedersi sulla famosa poltrona rossa di Canale 5, però, la ragazza è stata protagonista di un'edizione Nip di Temptation Island: grazie alla partecipazione al reality in coppia con lo storico fidanzato, Nicola, l'influencer ha avuto la possibilità di restare sul piccolo schermo nel ruolo di tronista.

La scelta di Sara nei confronti di Luigi Mastroianni, però, si rivelò un "flop": in realtà, la Affi Fella non ha mai veramente lasciato Panico, ma ha finto di voler stare con il corteggiatore siciliano solo per accrescere la sua fama sui social network.

Quando le bugie che ha detto la ventenne sono venute fuori, la maggior parte dei telespettatori di U&D le hanno voltato le spalle: ci sono voluti molti mesi prima che la partenopea potesse tornare a fare una vita normale.