L'autrice di Temptation Island Raffaella Mennoia ha rilasciato una lunga intervista a 'Il Fatto Quotidiano Magazine' dove oltre a raccontare della sua vita e della sua carriera televisiva, ha parlato altresì della trasmissione di successo in onda il lunedì sera.

Temptation Island è un programma molto seguito

Arrivato ormai alla sua sesta edizione, Temptation Island continua ad essere un reality di successo ma soprattutto non manca di registrare degli ascolti molto alti nella prima serata di Canale 5. Questo, stando alle parole di Raffaella, grazie alle storie vere dei protagonisti, ma soprattutto al conduttore Filippo Bisciglia.

Le parole di Raffaella Mennoia

'Temptation Island appartiene a tutti, ci rivediamo in queste storie sia se le abbiamo vissuto direttamente che indirettamente' ha infatti spiegato l'autrice di Maria De Filippi sottolineando altresì il suo fastidio nei confronti di tutti coloro che continuano a puntare il dito contro il programma tacciandolo di essere trash.

Temptation è un reality in cui delle coppie vere si mettono in gioco ma soprattutto mettono alla prova i propri sentimenti davanti ad una telecamera e senza potersi nascondere.

Non è stato facile nemmeno scegliere le coppie che avrebbero partecipato a questa avventura proprio perché ognuna di loro avevano un qualcosa di speciale.

Il pubblico va rispettato sempre

La Mennoia ci tiene a precisare che ogni storia all'interno del reality è unica e quindi le coppie non sono state assolutamente scelte perché in procinto di una separazione. Coloro che continuano invece a sostenere che il programma sia tutto costruito e concordato, stanno solamente cercando di screditare Temptation Island per farsi pubblicità.

'Ci sono cose che abbiamo deciso di non trasmettere, anche un avvicinamento a un bacio mi sembra più che sufficiente, sono successe altre cose che non abbiamo fatto vedere per rispetto del pubblico' ha rivelato ancora Raffaella Mennoia sorpresa altresì di quanto successo durante questa sesta edizione.

Manca solamente una puntata alla fine di questa edizione ma, come ben sappiamo, le registrazioni sono terminate a fine giugno.

Novità importanti, ma soprattutto colpi di scena ci aspettano per l'ultimo falò di confronto dove vedremo Nicola, Massimo e Vittorio confrontarsi con le rispettive fidanzate.

L'autrice di Maria De Filippi rende noto che a fine agosto inizieranno le riprese di Temptation Island Vip 2, anche se non si sa ancora chi ci sarà alla conduzione. L’anno scorso Simona Ventura è stata bravissima e si mormora che forse, per la seconda edizione, ci potrebbe anche essere Alessia Marcuzzi.