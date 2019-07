La Instagram Stories che Luigi Mastroianni ha pubblicato stamattina per commentare il fidanzamento di Angela Nasti con un calciatore, ha scatenato la reazione piccata sia della sorella di lei Chiara che di Sara Affi Fella. La fashion blogger ha punzecchiato il tronista di Uomini e donne dandogli del noioso e della persona che attacca gli altri per non finire nel dimenticatoio; la napoletana, invece, ha chiesto al suo ex di non tirarla più in ballo sui social perché è passato un anno dal loro addio ed oggi lei è felice.

Lo sfogo di Sara su IG: 'Non paragonatemi ad Angela Nasti'

Un post ironico che Luigi Mastroianni ha caricato sul suo profilo Instagram alcune ore fa, ha scatenato un infinito botta e risposta tra lui e due ragazze con le quali ha avuto a che fare di recente. L'ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver saputo che Angela Nasti si è fidanzata con un calciatore di Serie A, ha voluto scherzare sulle tante similitudini che ci sono tra la sua storia con Sara Affi Fella di un anno fa e quella della giovane con Alessio Campoli.

"Ibiza, Serie A, 15 giorni, 29 maggio. Mi ci rivedo in Alessio", ha scritto il siciliano nelle sue Stories forse senza immaginare che le sue parole avrebbero dato molto fastidio a colei che l'ha scelto davanti alle telecamere.

La napoletana, infatti, è immediatamente intervenuta sui social network dopo aver letto un articolo che riportava le esternazioni del suo ex.

"Ho visto che Luigi mi ha mandato una nuova frecciatina, ed oggi mi sento di dire qualcosa perché è un anno che va avanti questa storia.

È passato tanto tempo, lui ha fatto un intero trono- mandandomi frecciatine a destra e a sinistra- ma ora mi risulta sia fidanzato, quindi basta".

Sara, inoltre, ha precisato che le cose poco carine che Mastroianni ha detto sul suo conto nei mesi scorsi, se le è meritate perché ha sbagliato ma "adesso abbiamo vite diverse, anch'io sono felicemente fidanzata, e continuare non serve a nulla".

Al termine del suo sfogo, la Affi Fella ha detto la sua sul paragone che molti fanno tra lei e Angela Nasti: "Basta, io non penso che questa ragazza abbia fatto quello che ho fatto io".

Luigi contro Chiara Nasti: 'È scesa dal piedistallo per attaccarmi'

Un'altro personaggio noto che si è esposto per replicare al post ironico di Luigi, è Chiara Nasti: la fashion blogger, pur di difendere sua sorella dagli attacchi che sta ricevendo da più parti, ha mandato una frecciatina neppure troppo velata al tronista che ha osato paragonare Angela a Sara Affi Fella.

"Che noia. La paura di finire nel dimenticatoio, vi fa dire cose a caso.

Ormai Instagram nelle vostre vite ha preso il sopravvento. Piantatela", ha scritto l'influencer in una sua recente Stories.

Mastroianni, attraverso alcuni video che ha caricato da poco sul suo account personale, ha ribattuto sia a Chiara che alla sua ex: di Sara ha detto che le augura il meglio e che la cosa che ha scritto stamattina era solo uno scambio di battute con Alessio Campoli.

Con la più piccola delle Nasti, invece, il siciliano ci è andato giù pesante: "Ho visto che si è addirittura scomodata lei, che è scesa dal suo piedistallo pur di attaccarmi con la sua bibita accanto".

Luigi, dunque, ha precisato che il suo commento al nuovo amore di Angela non voleva essere una frecciatina velenosa nei confronti di nessuno, ma soltanto un'ironico parallelismo tra quello che è successo a lui e quello che è capitato al suo amico Alessio.