Lunedì 1 luglio è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island. Per tutta la prima parte i protagonisti sono stati Nunzia e Arcangelo. La giovane dopo aver lasciato il suo fidanzato, pare che abbia deciso di tornare sui suoi passi, per dare una seconda possibilità all'uomo.

Nunzia dopo aver visto alcuni video compromettenti di Arcangelo con la single, ha richiesto il falò. Il ragazzo in un primo momento voleva disertare l'incontro, ma su invito di Filippo Bisciglia ha deciso di confrontarsi con la sua fidanzata.

Pubblicità

Pubblicità

Al termine del faccia a faccia la partenopea ha preso la decisione più drastica, ovvero quella di uscire da single dal programma.

Sul finale di puntata i telespettatori sono stati messi al corrente di un cambio di rotta da parte di Nunzia. La giovane non solo ha deciso di dare una seconda chance ad Arcangelo, ma si è anche data delle colpe che non aveva. Il ripensamento della ragazza ha fatto infuriare il web. All'indirizzo di Nunzia sono arrivati numerosi commenti negativi: "Ragazze allora ve le meritate le corna, se avete gli occhi foderati di prosciutto".

Pubblicità

Tra i vari utenti c'è anche chi ha etichettato la donna come una persona senza dignità. Infine, c'è chi è rimasto basito per la decisione di Nunzia.

Con tutta probabilità durante la terza puntata di Tempation Island, i telesepttatori assisteranno ad un nuovo confronto tra Nunzia ed Arcangelo. Da questo non si escludono nuovi colpi di scena all'interno di questa coppia, fidanzati da ben 13 anni.

Tutte le coppie in crisi

La terza puntata di Temptation Island sarà ricca di emozioni e incidenti di percorso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Andrea Filomena chiederà un nuovo confronto a Jessica Battistiello. David Scarantino non si risparmierà nel lanciare delle frecciatine a Cristina Incorvaia. In tutto questo i telesepttatori assisteranno anche al triangolo amoroso formato da Massimo, Ilaria e la single Elena. Sabrina Martinengo sarà sempre più vicina a Giulio Raselli. Infine, Vittorio dopo aver visto dei nuovi video su Katia, deciderà di far reagire e far ingelosire la sua fidanzata.

Boom di ascolti: quasi 4 milioni di ascolti

La seconda puntata del programma cult di Canale 5, ha raccolto davanti al piccolo schermo oltre 3 milioni di telesepttatori con uno share del 22,4%. Il risultato ottenuto da Filippo Bisciglia è davvero ottimo, se messo a confronto con gli ascolti della concorrenza. La Rai infatti, anche se ne è uscita sconfitta dal confronto ha siglato dei buoni risultati con la messa in onda di Pretty Woman. Da ormai sei anni a questa parte Temptation Island risulta essere uno dei reality più seguiti, nonostante venga trasmesso in piena estate.