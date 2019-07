Fra qualche settimana Luigi Mastroianni e Irene Capuano smetteranno di vivere sotto lo stesso tetto. L'annuncio è stato dato dalla ex corteggiatrice di Uomini e donne che ha risposto ad alcune domande dei suoi followers su Instagram. Ma guai a pensare che nella coppia sia in atto una crisi. Al contrario, tutto tra loro sta procedendo nel migliore dei modi a distanza di quattro mesi dalla scelta avvenuta nel Trono Classico.

Irene ha quindi spiegato che Mastroianni, rimasto per circa due mesi a Roma, farà ritorno in Sicilia e per qualche tempo la coppia farà la spola tra l'isola e la capitale. Si tratterà comunque di una mossa provvisoria in attesa di capire quale migliore location scegliere per una nuova convivenza.

Uomini e donne gossip: l'annuncio di Irene Capuano

Sebbene preferiscano restare spesso ai margini dei social network, Irene Capuano e Luigi Mastroianni continuano la loro relazione nata a fine febbraio a Uomini e donne.

Lui, circa un mese e mezzo fa, si era trasferito a Roma dove aveva avviato la convivenza con la sua fidanzata ma a partire dal mese di agosto dovrà tornare in Sicilia. A spiegarle i prossimi sviluppi della loro storia ci ha pensato la stessa ex corteggiatrice che ha così risposto alle domande di alcuni followers su Instagram: "Per un mese e mezzo siamo rimasti qui (Roma, ndr). A fine mese dobbiamo lasciare.

Lui ad agosto scenderà giù e io farò su e giù, Roma-Sicilia". La lontananza, comunque, non dovrebbe durare a lungo. Irene ha infatti aggiunto che poi a settembre lei e Luigi cercheranno di capire cosa fare. Nessuna crisi all'orizzonte per loro ma una breve separazione dettata, con tutta probabilità, da alcuni impegni lavorativi. Restano intatte, infatti, le aspettative per il futuro, così come gli ottimi rapporti che legano le famiglie dell'ex corteggiatrice a quella del tronista, e viceversa.

Il botta e risposta con Sara Affi Fella

Il Gossip di Uomini e donne ha ripreso a concentrarsi su Luigi Mastroianni e sulla sua relazione con Irene Capuano che, nonostante le poche aspettative dei più scettici, prosegue per il meglio. Ma non è questa l'unica ragione che ha riportato in auge l'ex tronista siciliano. La notizia del flirt tra Angela Nasti e il calciatore Kevin Bonifazi ha scatenato il suo interesse, visto che anche lui (come la gran parte dei telespettatori del programma) ha notato i tanti punti in comune con Sara Affi Fella.

Luigi si è così abbandonato ad una battuta, nella quale ha riportato i corsi e i ricorsi tra Sara e Angela. Ma le sue parole non sono affatto piaciute alla Affi Fella che, attraverso un video su Instagram, ha chiesto a Mastroianni di smetterla con le frecciatine. A suo dire è passato un anno dalla loro frequentazione ed è giunto il momento di mettere una pietra sopra alle polemiche. Una richiesta, però, che molti telespettatori di U&D non hanno affatto condiviso.