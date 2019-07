Le voci di una presunta crisi tra Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez si fanno sempre più insistenti. Nelle scorse ore sulla pagina social del settimanale Chi è stata lanciata l’indiscrezione. Mentre i due diretti hanno preferito la via del silenzio, alcuni fan si sono scatenati contro la giovane 25enne. Soleil fin da subito è stata presa di mira da alcuni follower. Un commento al vetriolo addirittura ha recitato così: “Sei riuscita a far scappare anche Jere”.

A quanto pare le parole scritte dall’utente non sono state gradite dalla diretta interessa.

L’ex naufraga è letteralmente sbottata. In un lungo post pubblicato su Instagram, Soleil ha detto: “Sono stanca di leggere frecciatine di odio”. La giovane ha bacchettato tutti coloro che fin dall’addio a Marco Cartasegna e Luca Onestini, non hanno smesso di puntarle il dito contro.

Soleil nel mezzo del messaggio ha fatto delle dichiarazioni molto importanti: “Sono stata definita carnefice per aver messo fine a rapporti che mi mancavano di rispetto, mi tradivano”.

Infine, la giovane influencer ha invitato le persone a pensare prima di parlare ed informarsi sulla realtà dei fatti.

A questo punto se le parole sui presunti tradimenti riguardino anche la storia con Jeremias Rodriguez non possiamo saperlo. L’unica cosa certa è che i due hanno smesso di seguirsi sui social. Inoltre, la Sorgé durante il suo sfogo non ha minimamente smentito di essere in crisi con il suo fidanzato.

L’addio tra Jere e Soleil: un fulmine a ciel sereno

L’ipotetico addio tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé ha colto tutti di sorpresa.

I due giovani da L’Isola dei Famosi ad oggi non si erano mai separati. In poco tempo i due ex naufraghi avevano fatto le presentazioni in famiglia e avevano perfino fatto ricredere le malelingue. In ultimo per i 25 anni di Soleil, la coppia si era regalata una lunga vacanza da Nord a Sud dell’Italia. Addirittura l’italo-americana aveva parlato di un’imminente convivenza con il più piccolo di casa Rodriguez.

Belen e Cecilia: felici con i rispettivi compagni

Mentre Jeremias sembra non trovare l’anima gemella, le storie di Belen e Cecilia con i rispettivi fidanzati vanno a gonfie vele.

La moglie di Stefano De Martino in questi giorni si sta regalando una ‘luna di miele’ insieme a Santiago in quel di Ibiza. I due coniugi anziché preferire lo svago dell’isola spagnola, hanno dato la priorità alla famiglia con una cena a lume di candela. Cecilia invece, al fianco del suo Ignazio Moser è felicissima. La giovane in una recente intervista ha dichiarato di non voler partecipare a Temptation Island, per non compromettere il rapporto con il suo fidanzato.