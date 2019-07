Nella giornata di ieri Mediaset ha pubblicato una lista con tutte le date d'inizio dei suoi programmi dopo la pausa estiva. Sarà un settembre ricco di novità con nuove trasmissioni e i grandi ritorni, come Uomini e Donne, sicuramente uno dei programmi più attesi dai telespettatori per questo autunno. Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà sulle reti Mediaset lunedì 16 settembre sempre alla stessa ora. Nella stessa giornata verranno svelati i nomi dei ragazzi che siederanno sul trono nel corso della prima parte della prossima stagione.

Uomini e Donne torna il 16 settembre: anticipazioni e ospiti

Trapelano online le date di debutto dei principali programmi Mediaset, in seguito alla pausa estiva per questo autunno. Si comincerà già dal 9 settembre, con il ritorno di Mattino 5, Pomeriggio 5 e Forum, per proseguire con Verissimo, dal 14 settembre e Striscia la Notizia, il 23.

Uno dei programmi più attesi dal pubblico è senza dubbio il dating show condotto da Maria de Filippi, Uomini e donne, dove giovani ragazzi e non, partecipano per riuscire a trovare la loro anima gemella.

Il programma tornerà in onda sulle reti Mediaset a partire da lunedì 16 settembre, sempre alle 14:45

In questo periodo sono tante le voci che circolano in rete in merito a chi potrà prendere parte alla prossima stagione dello show. Dall'ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, Klaudia Poznanska, a Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià. Da considerare inoltre la possibilità che potrebbero prendere parte al programma alcuni concorrenti di questa edizione di Temptation Island.

Le novità in prima serata su Canale 5

Oltre ai programmi confermati per settembre da Mediaset, ci saranno anche della novità, soprattutto per quanto riguarda le trasmissioni in prima serata su Canale 5. Venerdì 13 settembre infatti, andrà in onda la seconda stagione di Rosy Abate, mentre da martedì 17 andrà in onda la seconda edizione della versione vip di Temptation Island, la cui conduzione sarà forse affidata ad Alessia Marcuzzi, dopo aver rinunciato al Grande Fratello Vip.

Ilary Blasi e Alvin condurranno a partire dal 19 settembre Euro Games, mentre per il 23 settembre è atteso un grande esordio. Dopo vari rumors e anticipazioni trapelate online nel corso dei mesi precedenti, finalmente vedremo andare in onda la versione Vip di Amici, presentato probabilmente da Michelle Hunziker, mentre la versione "classica" del programma, sarà nuovamente condotta da Maria de Filippi a partire da metà novembre.

Insomma, si preannuncia un autunno ricco di serie e programmi tv targati Mediaset.

Non ci resta che attendere il mese di settembre per godere di tutti i programmi nuovi e non di questa stagione televisiva 2019/2020.