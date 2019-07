Lunedì 8 luglio è andata in onda una nuova puntata del reality estivo Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia e che ha visto, in parte, protagonisti Arcangelo e Nunzia. Come ben ricordiamo infatti, la loro storia d'amore era giunta al capolinea durante la scorsa puntata ma, dopo alcuni giorni di distanza, Nunzia era ritornata sui suoi passi.

Il confronto tra Arcangelo e Nunzia

Grazie anche a Filippo Bisciglia, Nunzia ha avuto la possibilità di incontrare, nuovamente, il suo Arcangelo per un falò speciale ma soprattutto per ascoltare le sue verità.

La ragazza, infatti, ha dichiarato di non aver mai voluto dare tutta la colpa di quanto successo al suo fidanzato ma di essere stata responsabile, in parte, anche lei, con il suo atteggiamento, spesse volte, sbagliato.

Arcangelo ha accettato, dunque, di incontrare Nunzia ma le sue parole, nei confronti della sua ex fidanzata, sono state molto forti: “Sono un uomo di me***, non meriti uno come me" ha infatti sottolineato il ragazzo lasciando intendere quindi di non voler assolutamente ritornare con la sua ex.

Anche durante la permanenza nel villaggio, Arcangelo aveva spesso rivelato di aver tentato di porre fine al suo rapporto con Nunzia ma senza riuscirvi: con la sua partecipazione al reality ha finalmente capito che il suo modo di essere è purtroppo quello e, per quanto si possa sforzare, non riuscirà mai a renderla felice come vorrebbe lei.

"Sei la donna più importante della mia vita e non posso continuare a farti soffrire così" ha ancora rivelato Arcangelo che, nonostante tutto, decide di rimanere lontano da Nunzia .

Dello stesso pensiero, però, non è sembrata Nunzia che ha quasi implorato il suo Arcangelo di ritornare insieme, infastidendo non poco i telespettatori da casa e gli utenti del web.

Proprio sui social, molti sono stati i commenti negativi sulla ragazza ma soprattutto sul suo atteggiamento sbagliato perchè, fino all'ultimo, non ha avuto il coraggio di affrontare la realtà. “Sono io che ti ho portato a questo. Io ti porgo la mano, se tu mi porgi la tua” ha continuato Nunzia. Anche in questo caso, Arcangelo ha continuato ad insistere che la loro storia era finita.

Nunzia chiede ad Arcangelo di uscire insieme

Arcangelo, dopo aver ringraziato Filippo, decide quindi di alzarsi e di andare via. Nunzia non vuole lasciarlo e lo supplica, ancora una volta, di uscire insieme così da prendere una decisione con tutta calma e non davanti a delle telecamere. Il ragazzo, però, è irremovibile e finalmente Nunzia capisce che la sua storia d'amore di 13 anni è definitivamente finita e non le resta altro che ritornare a casa e forse, voltare definitivamente pagina.