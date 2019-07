È finita tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e donne da un paio di giorni, e più precisamente da quando la ragazza ha pubblicato uno strano messaggio su Instagram per commentare una sua foto. Stamattina, dopo un breve periodo di silenzio, la corteggiatrice sarda ha provato a fare chiarezza sulla sua vita privata in alcuni video che ha caricato nelle Stories: la sintesi di quello che ha detto la giovane poche ore fa, è che per ora non se la sente di parlare di quello che sta succedendo nella relazione con il tronista spagnolo.

Pubblicità

Pubblicità

Le parole di Sonia su IG non smentiscono i gossip

Da qualche giorno sul web non si parla d'altro: la crisi che starebbero vivendo Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez di Uomini e Donne. Dopo aver visto il pensiero che la giovane ha scritto sotto ad una foto nella quale fa il gesto di stare in silenzio, molti fan hanno cominciato ad insospettirsi: che sia successo qualcosa tra lei ed il fidanzato spagnolo?

Pubblicità

Se l'ex tronista non si è ancora pronunciato sulla notizia che lo vorrebbe molto lontano dalla ragazza che ha scelto nel castello meno di 6 mesi fa, quest'ultima ha deciso di fare alcune Instagram Stories per commentare il tutto. Stamattina, dopo un'assenza dettata dall'influenza, la sarda ha pubblicato un paio di video nei quali ha ribadito il suo desiderio di privacy.

"Ho letto che si è scatenato un putiferio sulla frase che ho scritto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

In realtà, quel post può voler dire tutto o niente. Per il momento, comunque, preferiscono non parlare. Magari più in là saprete a cosa mi riferivo oppure no", sono queste le poche e confuse parole con le quali l'ex corteggiatrice si è esposta alcune ore fa sui social network.

Anziché fare chiarezza sul "momento no" che si dice stia vivendo con Ivan, Sonia ha alimentato ancora di più i Gossip trincerandosi dietro ad un "no comment" piuttosto incomprensibile.

La domanda che si stanno facendo i curiosi, infatti, è: se la Pattarino attualmente non è intenzionata a raccontare la verità sull'allontanamento da Gonzalez, perché ha fatto dei filmati nei quali sembrava volesse tirare il sasso e nascondere la mano?

Gli amori di U&D finiti quest'estate

Quello ipotetico tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez, potrebbe non essere l'unico addio tra i protagonisti che si sono conosciuti ed innamorati negli studi di Uomini e Donne.

Pubblicità

Meno di un mese fa, a distanza di un paio di settimane una dall'altra, sia Giulia Cavaglià che Angela Nasti hanno lasciato i ragazzi che avevano scelto davanti alle telecamere: Manuel Galiano e Alessio Campoli.

Neppure il tempo di metabolizzare la rottura, che la napoletana si è subito consolata tra le braccia del difensore Kevin Bonifazi; stesso percorso si dice abbia seguito la tronista torinese, che lo scorso weekend sembra aver trascorso un weekend romantico con il portiere 21enne Pietro Zamas.