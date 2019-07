Gli spoiler degli episodi della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' dal 22 al 26 luglio pongono la concentrazione intorno alla figura di Nazli. La giovane donna penserà che non sia il caso di mettere da parte i suoi sogni di aprire un ristorante, essendo intenzionata a lasciare il lavoro per Ferit, con il quale ha avuto alcune liti. La ragazza deciderà di mettersi in contatto con una banca in modo da chiedere un prestito.

Si tratta dell'unica soluzione per far andare in porto il progetto lavorativo, ma la sorella di Asuman rimarrà sorpresa, dopo aver ricevuto una risposta negativa in merito a questa richiesta. La cuoca non perderà le proprie speranze ma si renderà conto del complicarsi della vicenda. Hakan stringerà un'amicizia con Alya, dopo essersi reso conto che la cantante è in grado di dargli delle informazioni importanti sulla Piran.

Nazli e Ferit incontrano i delegati del Giappone

L'ex fidanzata di Deniz spiegherà all'Onder come si siano incrinati i rapporti tra la chef e l'affarista. Nazli sarà pronta per lasciare l'impiego nella villa dell'Aslan, con l'intento di allontanarsi dal datore di lavoro. Il marito di Demet crederà che sia importante scoprire la causa di questo colpo di scena nel rapporto tra i due innamorati. Ferit e Nazli, però, giungeranno a un chiarimento prendendo parte a un incontro con alcuni delegati del Giappone.

L'avvocato Engin sarà contento di essere stato invitato dalla compagna per andare alla cena nella sua abitazione per trascorrere una serata romantica.

Hakan si serve dell'aiuto di Alya per fermare l'Aslan

Il padre di Nazli verrà a conoscenza del problema finanziario della figlia e deciderà di intervenire, dimostrandosi disponibile a risolvere la complicata situazione. L'uomo le darà i soldi per esaudire il sogno di una vita: Nazli ringrazierà il genitore, recandosi in ufficio per la firma dei documenti.

Hakan rivolgerà delle pesanti accuse nei confronti di Ferit per dimostrare la colpevolezza dell'Aslan, essendo intenzionato a farlo uscire dalla Pusula Holding. L'Onder penserà di poter fare affidamento sulla persona di Alya per escludere Ferit.

L'Onder ferito a un braccio

Deniz non riuscirà a dimenticare Nazli e si recherà a casa della donna per presentarsi al padre della cuoca. Nazli e Manami saranno contente di aprire il ristorante, ma la socia delle due donne deciderà di cedere le quote a una terza persona sconosciuta.

Alya approfitterà della situazione per dare una notizia sconvolgente che farà crollare le certezze di Deniz. Demet si dirà stanca degli affari loschi del marito e così deciderà di denunciarlo alla polizia. Le forze dell'ordine riusciranno a fare irruzione nel magazzino dell'Onder, il quale verrà colpito a un braccio: l'imprenditore riuscirà, comunque, nell'intento di partecipare al servizio fotografico della moglie.