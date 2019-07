L'estate Mediaset, per quanto riguarda le fiction, continua all'insegna delle novità. Dopo la serie Riviera, terminata da poco, sta per arrivare un'altra produzione che potrebbe risultare ugualmente appassionante per il pubblico. Stiamo parlando di Spirito Libero, un progetto tedesco che in Austria è andato in onda alla fine del 2017, e in Germania nelle prime battute del 2018.

La protagonista assoluta è Alexandra Winkler, una giovane intraprendente e spensierata che lavora senza risparmiarsi in una grande panetteria di Vienna.

Quest'impiego le permette di essere indipendente e di vivere appieno la sua giovinezza. La 23enne è cresciuta senza i genitori naturali, morti in un incidente stradale quanto lei era piccola. In seguito a questa drammatica vicenda è stata adottata da una famiglia accogliente, o almeno questo è quello che ha sempre saputo fino a quando non riceverà una notizia che le sconvolgerà la vita.

Alexandra viene informata che, in seguito alla morte di Karl Hochstetten, ha ricevuto in eredità una scuderia di cavalli di proprietà del defunto, il quale era il suo padre illegittimo. La giovane, al contempo, apprende di avere anche tre fratellastri, Maximilian, Leander e Silvia.

Spirito Libero, l'incontro di Alexandra con i suoi fratelli

Durante la prima puntata di Spirito Libero la giovane protagonista decide di fare chiarezza su quanto accaduto e si reca all'allevamento di cavalli dove, oltre ai fratellastri, conosce anche la moglie di Karl, Marie. La donna non accetta di buon grado l'improvvisa presenza di questa presunta figlia del compianto marito, e per questo motivo cercherà di metterle fin da subito i bastoni tra le ruote.

Intanto la ragazza comincia a sentire la necessità di fare un po' di ordine dopo aver scoperto quest'inattesa verità. Il rapporto con i fratellastri si dimostra tutt'altro che idilliaco, e ovviamente il motivo del contendere è l'eredità. Soprattutto Maximilian è molto interessato nel cercare di convincere la sorellastra a rinunciare al lascito del padre, proponendole anche un'ingente somma di denaro pur di raggiungere il suo scopo. Il giovane, infatti, è una persona molto ambiziosa, e i suoi progetti per la scuderia vanno ben oltre la semplice passione per i cavalli.

Spirito Libero, il feeling con il cavallo Dezember: Alexandra accetta l'eredità

Nel corso del primo episodio di Spirito Libero, l'incontro più gradito per Alexandra nella scuderia è quello con un cavallo di razza che si chiama Dezember. Lo stallone è rimasto gravemente ferito mentre pascolava, ed è stato affidato alle cure del veterinario di famiglia. Le sue condizioni sembrano piuttosto preoccupanti, e fin dai primi istanti tra l'equino e la ragazza si crea un bellissimo legame che convince la panettiera ad accettare l'eredità.

Maximilian, dal canto suo, vorrebbe sopprimere l'animale, ma la 23enne si oppone fermamente. Tutti si rendono conto che la convivenza con Alexandra non sarà affatto semplice, soprattutto perché dimostra di avere per l'allevamento dei piani completamente diversi rispetto ai fratellastri e alla matrigna. E così da questo momento la protagonista della Serie TV decide di abbandonare definitivamente la vita tranquilla e spensierata che aveva vissuto a Vienna per iniziarne una completamente diversa che sarà più complessa e a tratti anche molto pericolosa.

Per adesso Mediaset non ha ancora comunicato quando debutterà Spirito Libero su Canale 5, ma si presume che la prima puntata possa andare in onda il 7 agosto.