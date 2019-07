Le puntate di Bitter Sweet della prossima settimana si prospettano davvero molto avvincenti. Dopo l'esito del giudice in merito all'affidamento di Bulut, Nazli si mostrerà parecchio adirata con la sorella Asuman. Il giovane ragazzo, nel frattempo, scapperà da casa di Hakan generando un bel po' di sgomento. Intanto, Nazli e Ferit si lasceranno andare a qualche bicchierino di troppo, al punto che la giovane cuoca trascorrerà la notte con lui in villa. Questo, ovviamente, comprometterà ulteriormente le cose tra loro due.

Demet, invece, prenderà consapevolezza di una notizia sconvolgente, la ragazza è incinta. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà nella settimana che va dall'8 al 12 luglio nella nuova serie turca Bitter Sweet.

Anticipazioni prossima settimana Bitter Sweet: Nazli e Ferit alzano troppo il gomito

Uomini e Donne, nel periodo estivo, ha lasciato il posto alla serie Bitter Sweet, le prossime puntate si psospettano davvero ricche di colpi di scena inattesi.

L'evento che, sicuramente, genererà maggiore scalpore sarà la notte che trascorreranno insieme Ferit e Nazli. Dopo l'esito del provvedimento giudiziario in merito all'affidamento di Bulut, Nazli si arrabbierà con sua sorella Asuman per aver inviato le foto. La ragazza, però, le farà notare che anche lei ha influenzato la decisione con il suo comportamento. Ad ogni modo, in seguito a quanto accaduto, Bulut scapperà da casa di Hakan. Successivamente, Nazli e Ferit lo ritroveranno nella casa dei suoi genitori.

Finalmente arriverà il primo giorno di lavoro per Demet e Hakan alla Pusula Holding. Il clima, però, sarà alquanto teso, specie a causa di Nazli e Ferit. Quest'ultimo, infatti, noterà che la ragazza è particolarmente sfuggente dopo quello che è accaduto in villa la sera prima. Proprio per questo motivo, il potente imprenditore cercherà un confronto con lei ma non riuscirà nel suo intento.

Anticipazioni settimanali: Demet scoprirà di essere incinta e vorrà abortire

In seguito Hakan e Deniz si incontreranno in un ristorante e avranno la possibilità di confrontarsi in merito ai sentimenti.

Nel discorso, ovviamente, non si potrà fare a meno di parlare di Demet. Deniz, inoltre, svelerà a Nazli un lato di sé che lei non conosceva affatto. Ferit, invece, non contento, proverà ad avere un nuovo confronto con Nazli ma quest'ultima lo eviterà nuovamente. In seguito, l'imprenditore scoprirà che la donna di cui è innamorato Deniz è proprio la giovane cuoca.

Demet, nel frattempo, sarà alle prese con una scoperta inaspettata. La donna è incinta ma, senza dire nulla ad Hakan, vedrà una ginecologa perché ha intenzione di abortire.