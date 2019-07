Nei prossimi episodi di Un posto al sole, torneranno i personaggi di Adele e del colonnello Manlio Picardi. Quest'ultimo dovrà affrontare il processo a suo carico, mentre la moglie e la figlia Susanna vivranno attimi di puro sconforto. Nel frattempo, Otello dovrà scegliere tra Teresa e la sua passione per le moto, mentre Marina sarà decisa più che mai ad ottenere la revisione del processo a carico di suo padre. Di seguito le anticipazioni e le trame di tutte le puntate di di Un posto al sole che andranno in onda la settimana dal 29 luglio al 2 agosto.

Pubblicità

Pubblicità

La scelta di Otello

Lunedì 29 Luglio

Vittorio dovrà combattere con i propri sensi di colpa, nel frattempo Mia e Alex si confronteranno con un'inaspettata decisione della loro madre. Patrizio avrà modo finalmente di affrontare Roberto Ferri, mentre Otello dovrà scegliere tra l'amore per la sua adorata Teresina e l'altra sua passione.

Susanna e Adele in crisi

Martedì 30 luglio

Vittorio farà una sconvolgente scoperta su Anita che aumenterà esponenzialmente i suoi sensi di colpa.

Pubblicità

Si avvicinerà il giorno del processo contro Manlio, di conseguenza Susanna e Adele si troveranno a dover affrontare questa durissima prova. Serena capirà che è giunto il momento di essere totalmente sincera con suo marito e lo inviterà a modificare alcuni lati del suo carattere.

Parte il processo contro Manlio

Mercoledì 31 luglio

Nonostante l'avvocato Aldo Leone le abbia spiegato che le possibilità sono minime, Marina non perderà la speranza di ottenere la revisione del processo a carico di suo padre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Alex dovrà affrontare la nuova vita alla Terrazza assieme alla sorella minore Mia. Vittorio sarà indeciso sulla sua vita sentimentale. Nel frattempo partirà il processo contro Manlio Picardi che coinvolgerà emotivamente diverse persone.

Ferri bada a Irene

Giovedì 1 agosto

Marina si preparerà a lottare con tutte le sue forze pur di dimostrare che suo padre è innocente e per farlo si recherà nel suo vecchio quartiere per incontrare la figlia del testimone.

Adele, dopo aver visto suo marito Manlio durante il processo, verrà presa da un attimo di forte sconforto. Otello rientrerà in anticipo dal motoraduno, segno che qualcosa di grave potrebbe essere successo.

Marina va dall'avvocato Leone

Venerdì 2 agosto

Serena e Leonardo dovranno unire le loro forze per far si che una tranquilla gita in barca a vela non si trasformi in una vera e propria tragedia per i loro clienti cinesi.

Pubblicità

Raffaele e Arturo avranno modo di rinsaldare la loro vecchia amicizia, mentre Marina si ostinerà a dimostrare l'innocenza di suo padre. Renato sarà infastidito dall'iniziativa balneare presa dalla sua compagna Nadia.