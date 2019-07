A chi era rivolto il gestaccio che Ivan Gonzalez ha fatto in una recente Stories di Instagram? La frase che l'ex tronista di Uomini e donne ha allegato alla foto del suo dito medio, lascia pensare che possa essere una replica piccata a quello che ha detto Andrea Zelletta qualche giorno fa su lui e Sonia Pattarino.

Ivan sbotta sui social contro chi parla della sua vita

Dopo giorni di silenzio, Ivan Gonzalez è tornato a farsi vivo sui social network con una Stories che sta facendo molto discutere.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un suo selfie in auto mentre fa il dito medio all'obiettivo. La didascalia allegata all'immagine, è la seguente: "Per quelli che parlano della vita degli altri senza sapere niente".

Lo sfogo che ha avuto lo spagnolo poche ore fa, a tanti è sembrato una replica neppure troppo velata ad un ex "collega", Andrea Zelletta, che pochi giorni fa ha commentato in modo deciso il gossip che sta circolando su una presunta crisi in corso tra il ragazzo e Sonia Pattarino.

"Io solitamente mi faccio gli affari miei, ma di fronte a certe cose rimango basito. È così difficile essere chiari nella vita? Queste cose per creare Gossip e curiosità non le capisco", aveva scritto il pugliese sul web in merito alle voci che volevano la coppia vicina all'addio.

Oggi, Ivan pare abbia deciso di replicare a suo modo all'invettiva dell'ex "rivale": si ricorda, infatti, che i due giovani si sono contesi Natalia Paragoni per più di un mese, finché lei non ha deciso di corteggiare esclusivamente Zelletta, diventando la sua scelta da lì a poco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Sonia e Ivan: le voci di crisi non si placano

Oltre che per il gestaccio che si dice abbia rivolto ad Andrea Zelletta, ultimamente Ivan Gonzalez ha fatto parlare di sé per le voci di crisi che sono circolare su lui e Sonia Pattarino. Mentre sul web si rincorrevano i gossip su un brusco distacco che ci sarebbe tra i due ex di Uomini e Donne in questo periodo, i diretti interessati usavano i social network in modo opposto: lei per chiedere rispetto della sua privacy (senza confermare o smentire l'addio al compagno), lui per dire che non è vero nulla e che con la fidanzata è tutto ok.

I fan si sono detti piuttosto confusi dalle versioni contrastanti che hanno fornito i piccioncini: come mai l'ex corteggiatrice si è esposta varie volte in questi giorni ma non ha rassicurato i followers sulla solidità della sua storia d'amore?

Un dato di fatto, però, è che Sonia ed Ivan non si vedono da un po' di tempo: il tronista è nella sua Madrid da più di una settimana sia per relax che per motivi di lavoro, mentre la Pattarino è in Sardegna in compagnia di due amiche, tra le quali l'ex volto di Temptation Island Valeria Bigella.