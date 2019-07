C'è davvero un tradimento alla base della rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi? Stando a quello che sostengono la maggior parte dei settimanali di Gossip in questo periodo, sembrerebbe proprio che il bel pugliese abbia iniziato a frequentare Isabella De Candia quando ancora faceva coppia con l'italo-persiana. La rivista Spy, in particolare, fa sapere che l'influencer sarebbe ancora molto addolorata dalla fine della storia d'amore con il tronista; lui, invece, se la sta spassando in vacanza con la sua nuova fiamma.

Giulia Salemi delusa da Francesco: il racconto di Spy

Nonostante siano passati quasi due mesi da quando Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati, le riviste di gossip continuano ad occuparsi di loro e soprattutto dei motivi che hanno causato questo improvviso addio.

Da quando il tarantino è stato paparazzato tra le braccia di Isabella De Candia, in tanti hanno ipotizzato che possa essere stata questa nuova relazione la ragione per la quale lui ha mollato da un giorno all'altro la fidanzata.

L'ultimo numero di Spy, uscito il 19 luglio, ha provato a riassumere in un articolo tutto quello che sarebbe successo tra i 'Fralemi' da aprile in poi, ovvero da quando la modella di origini pugliesi è entrata a far parte della vita del tronista.

Stando a quello che sostiene il giornale, l'influencer italo-persiana starebbe ancora soffrendo molto per la fine della storia nata nella Casa del GF Vip 3, una storia nella quale ha sempre creduto tantissimo e che ha difeso con le unghie e con i denti da tutti gli scettici.

"La Salemi sta attraversando un brutto momento. Sappiamo che la sua paura si chiama delusione, dolore e, in base a quello che ci hanno riferito, tradimento", si legge sul settimanale scandalistico in queste ore.

Il giornalista che si è occupato di questa vicenda fa sapere che i tanti sostenitori della ragazza hanno ricostruito date, Instagram Stories, foto rubate, spostamenti e notti in hotel separati, arrivando alla conclusione che Francesco avrebbe intrapreso una relazione con un'altra donna nella scorsa primavera. "Monte avrebbe iniziato un rapporto con Isa prima di chiudere con la Salemi", ha sentenziato Spy.

Monte al magazine di U&D: 'Non tradirei mai'

La frequentazione tra Francesco e Isabella De Candia, dunque, sarebbe iniziata poco tempo prima che il ragazzo prendesse coraggio e lasciasse Giulia Salemi: mentre Monte si vedeva di nascosto con la modella, Spy sostiene che l'influencer era a casa a sognare di costruire una famiglia con lui. Alle tante riviste (ma anche ai molti fan) che parlano di una sua ipotetica mancanza di rispetto nei confronti dell'italo-persiana con la quale ha fatto coppia per quasi un anno, il tronista risponde indirettamente con un'intervista che ha rilasciato al magazine di Uomini e Donne.

Interpellato su una sua eventuale partecipazione a Temptation Island, il giovane ha fatto sapere: "Ci potrei andare solo nel ruolo di fidanzato e non tollererei mai un tradimento. Credo nella lealtà e non perdonerei mai una cosa che io non potrei commettere per rispetto a quello in cui credo".