Saranno puntate da non perdere quelle che i telespettatori americani di Beautiful potranno seguire dal 22 al 26 luglio. In tale periodo, infatti, saranno tanti gli avvenimenti degni di nota a partire dal matrimonio di Hope e Thomas. La sposa, seppure in ritardo, si presenterà al cospetto dell'officiante Carter ma i voti saranno interrotti da una persona speciale. Sebbene non sia chiarito in modo esplicito se alla fine il 'sì' ci sarà, tutto fa pensare che non ci saranno ulteriori ostacoli nella cerimonia e che alla fine i due sposi si troveranno faccia a faccia nella prima notte di nozze.

E ancora una volta, Thomas 'userà' il figlio Douglas per raggiungere il suo scopo. Nel frattempo, Liam ascolterà per caso una conversazione tra Flo e Thomas durante la quale apprenderà l'esistenza di un segreto tra loro. Ciò darà inizio a delle indagini sul passato della Fulton, che richiederanno anche la collaborazione di Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Phoebe interrompe i voti di Hope e Thomas

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate americane della prossima settimana si concentrano sulle nozze di Hope e Thomas.

Poco prima del fatidico 'sì' accadrà un fatto all'insegna del trash e che vedrà il coinvolgimento della piccola Phoebe. Quest'ultima, infatti, interromperà in qualche modo i voti degli sposi, facendo persino ipotizzare che le nozze potrebbero non andare a buon fine. Eppure, ciò non dovrebbe bastare per evitare che il matrimonio venga sospeso. Quella stessa sera, infatti, Thomas 'userà' ancora una volta Douglas per raggiungere il suo scopo e trascorrere la notte con la moglie.

Sarà lo stesso bambino, infatti, a chiedere di vedere la sua nuova mamma dormire al fianco del papà. E in attesa di scoprire se il matrimonio verrà consumato, Hope continuerà a sentirsi vuota e triste, rivelando a Brooke di non riuscire a sopportare la perdita di Beth.

Trame americane Beautiful: Liam scopre che Flo ha un segreto

Le puntate americane di Beautiful che verranno trasmesse dal 22 al 26 luglio sanciranno anche un altro avvenimento degno di nota.

Liam ascolterà per caso una conversazione tra Flo e Thomas dalla quale capirà che i due condividono un segreto. Informerà anche Wyatt di quanto appreso, chiedendogli di aiutarlo a scoprire la verità. E proprio il figlio di Quinn resterà sconvolto dall'ammissione involontaria della fidanzata riguardo un fatto cruciale del suo passato. Liam, invece, cercherà di scoprire le dinamiche attraverso le quali Steffy ha adottato Phoebe.

Ad insaputa della Forrester, si metterà alla ricerca dei documenti dell'adozione. Sarà poi la stessa Steffy, sorpreso il suo ex mentre leggerà tali carte, ad aiutarlo a scoprire la verità, raccontandogli per filo e per segno in che modo la bambina è entrata nella sua vita. Liam comincerà così a mettere insieme i pezzi del puzzle, mentre Flo informerà Zoe del terribile colloquio avuto con Thomas: se rivelerà il segreto di Beth, la vita della Fulton sarà in pericolo.