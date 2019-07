L'appuntamento con Temptation Island prosegue su Canale 5 e ieri sera è andata in onda la quarta puntata. Il pubblico che segue il reality show certamente non è rimasto deluso, dato che la quarta serata ha riservato un bel po' di colpi di scena a partire dai due falò che hanno avuto degli esiti a dir poco inaspettati. Per chi non avesse potuto seguire la puntata in tv, vi segnaliamo che sarà possibile rivederla in streaming online ma anche sul canale free La5.

Dove rivedere la quarta puntata di Temptation Island in streaming online e in televisione

Da questa mattina, infatti, potrete rivedere l'intera quarta serata di Temptation Island di ieri sera in streaming accedendo al sito web gratuito WittyTv oppure scaricando l'applicazione omonima free che vi permetterà di riguardare il reality show comodamente da un vostro dispositivo mobile.

Su WittyTv troverete anche i singoli filmati relativi alle varie coppie protagoniste di questa edizione, così da non dover rivedere per forza l'intero appuntamento. Inoltre vi segnaliamo che la replica sarà trasmessa anche questa sera dalle 21.20 su La 5 e domenica pomeriggio dalle 14.

Una quarta serata dai sapori diversi, caratterizzata soprattutto dall'attesissimo falò tra Jessica e Andrea. È la seconda volta che il ragazzo chiedeva di poter rivedere la sua fidanzata, la quale in un primo momento si era rifiutata di incontrarlo per portare avanti la sua avventura nel villaggio delle tentazioni.

Alla fine, però, Jessica ha ceduto e ieri sera ha dovuto affrontare Andrea, il quale non ha gradito per niente il comportamento della sua fidanzata che in queste settimane in cui sono stati separati si è invaghita del tentatore napoletano Alessandro, con il quale è nato un gran bel feeling. Complice questa situazione che si è venuta a creare nel villaggio, Jessica e Andrea hanno scelto di separarsi e quindi di andare via dal villaggio da single.

David e Cristina vanno via insieme, Jessica esce con il tentatore Alessandro

Subito dopo il confronto finale, Jessica ha chiesto di poter rivedere Alessandro per capire se si potevano continuare a frequentare fuori dal villaggio di Temptation Island. La reazione del tentatore è stata positiva e così li abbiamo visti uscire dal reality show mano nelle mano.

Il secondo falò di questa quarta puntata ha avuto come protagonisti David e Cristina.

Nonostante i dubbi e le tentazioni cui sono stati sottoposti, David ha spiazzato tutti dicendo alla sua fidanzata che non aveva intenzione di tornare a casa senza di lei, perché ha intenzione di costruire un futuro con Cristina. E così alla fine anche la ragazza ha ceduto: dopo l'abbraccio e un appassionante bacio, David e Cristina sono usciti insieme dal villaggio sardo del reality show, pronti a riprendere in mano le redini della loro vita.