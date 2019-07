Il seguito reality show Temptation Island, in onda su Canale 5 ogni lunedì sera, si avvicina alla sua ultima puntata, che andrà in onda l'ultimo lunedì del mese di luglio, il 29. Nella scorsa puntata abbiamo assistito alla rottura della prima coppia del programma, Nunzia e Arcangelo, mentre in questa la situazione peggiorerà per un'altra coppia, che era arrivata nel programma dopo un matrimonio cancellato nella speranza di risolvere i problemi della loro relazione: Jessica e Andrea.

Con l'avvicinarsi della finale la situazione tra le coppie presenti sembra destinata a peggiorare e nel corso di queste ultime tre puntate tutto potrà accadere.

Jessica lascia Andrea

La terza puntata di Temptation Island si era conclusa lunedì scorso con la richiesta da parte di Andrea di un falò anticipato con la propria compagna, Jessica, ed è proprio con il falò che inizia la puntata di questa settimana.

Durante il confronto tra i due, la ragazza critica Andrea per averla trascurata durante tutta la loro storia e per averla più volte fatta sentire sola e non degna dell'agognata felicità. Andrea, d'altra parte, è infuriato per il comportamento di Jessica durante il periodo trascorso nel villaggio delle fidanzate, dove l'ha vista avvicinarsi sempre di più al single Alessandro.

La decisione finale dei concorrenti, dopo la dura conversazione avvenuta al falò, è di lasciare il programma separati, ma Jessica, prima di andare via, parla con il tentatore Alessandro, che decide di uscire da Temptation Island insieme a lei.

Ilaria e Massimo

Successivamente all'uscita dal programma di Andrea e Jessica, la seconda coppia su cui si focalizza la regia è quella composta da Ilaria e Massimo. Ilaria viene convocata nel Pinnettu, dove le viene mostrato un video in cui il ragazzo chiede alla single Elena di rimanere a dormire con lui, ma la ragazza non accetta, benché i due, sdraiati all'esterno della casa, si scambino dei baci, che la tentatrice rivela alle altre single essere solamente baci sul naso.

In un secondo video mostrato a Ilaria durante il falò sembra che Massimo abbia baciato, questa volta sulla bocca, la tentatrice, ma le immagini non mostrano con chiarezza se il bacio ci sia veramente stato.

Nel falò dei fidanzati anche Massimo riceve un video in cui il tentatore Javier presenta la sua famiglia a Ilaria, che riceve dal padre del ragazzo il consiglio di liberarsi delle persone negative nella sua vita e di pensare a se stessa.

Katia e Vittorio

La terza coppia a partecipare al falò è quella di Katia e Vittorio, che stanno vivendo dei momenti difficili. Katia deve decidere chi eliminare tra i single dal programma e sceglie Giovanni, che era stato in precedenza molto freddo con lei, ma questa decisione la porta a un pianto disperato, che non viene apprezzato dal suo fidanzato. Vittorio, invece, continua la sua conoscenza della single Vanessa, con cui passa una giornata al mare, dove ammette di essere molto attratto da lei.

Nicola e Sabrina

Il falò prosegue con Nicola, che aveva assistito nel Pinnettu a una conversazione tra la propria ragazza e il single Giulio, che sembra ancora pensare alla sua storia precedente con la concorrente di Uomini e Donne Giulia Cavaglià. Durante il falò gli viene mostrato un video dove la ragazza entra nella casa dei single, priva di telecamere, e sembrano sentirsi dei rumori di baci. Per Sabrina c'è invece un filmato del compagno che continua la conoscenza con la single Maddalena, ma secondo la ragazza è solo una reazione di Nicola al modo in cui lei stessa si è comportata con Giulio. La ragazza, inoltre, ammette di vedere bene Nicola con una ragazza più giovane ma, appena finito il falò, tornata al villaggio delle fidanzate, scoppia in lacrime.

Cristina e David

Gli ultimi concorrenti a mostrarsi alle telecamere di Temptation Island sono Cristina e David. Il ragazzo guarda un video in cui Cristina ammette di stare molto bene con il single Sammy e si concede delle coccole con lui. Dopo aver riflettuto sulla situazione David decide di voler tentare di rimediare alla situazione creatasi e richiede il falò di confronto anticipato, a cui Cristina accetta di partecipare.

Cristina rinfaccia a David di aver lasciato la sua casa per lui e di non aver ricevuto niente in cambio e non essere stata bene con lui nel tempo passato insieme. David, invece, dice di aver bisogno di una persona che gli dia maggiore sicurezza, ma sembra poi ripensarci e ammette di amarla e di voler uscire dalla trasmissione insieme a lei.

La ragazza si commuove per le parole del fidanzato e decide di uscire dal programma insieme a lui, a patto che non ci siano più discussioni tra di loro.