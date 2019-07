Domenica scorsa ha debuttato in prime time su Rai 2 il reboot della serie tv Streghe, trasmessa con grande successo in Italia tra il 1996 e il 2006. Un reboot che faceva ben sperare e che invece ha nettamente deluso le aspettative del pubblico, sia dal punto di vista della trama che degli ascolti, i quali hanno fatto registrare un sonoro flop in termini di auditel, al punto da spingere il direttore di rete a sospendere anticipatamente la messa in onda della serie.

Sospeso il reboot di Streghe su Rai 2 dopo gli ascolti bassi

Nel dettaglio, infatti, domenica scorsa la prima puntata della nuova stagione di Streghe su Rai 2 ha registrato un ascolto netto di circa 690 mila spettatori, arrivando al 4% di share.

Numeri decisamente bassi e inaspettati per la seconda rete Rai, tanto da portare il direttore Freccero a chiudere immediatamente la serie televisiva.

Da questa domenica, infatti, non è più prevista la messa in onda del reboot di Streghe sulla seconda rete Rai: la serie risulta sospesa dal palinsesto, sostituita da altri telefilm americani che andranno ad occupare la fascia della prima serata.

E cosa ne sarà a questo punto del reboot di Streghe su Rai 2?

Si vocifera che la serie dovrebbe ritornare in onda a partire dal prossimo settembre, nella fascia del primo pomeriggio, dalle 14:00 alle 14:45 circa, per poi dare il traino alla nuova edizione di Detto Fatto, il factual show condotto da Bianca Guaccero, che quest'anno andrà in onda quarantacinque minuti più tardi rispetto all'orario delle scorse edizioni.

Diversi flop su Rai 2 di Freccero e Adriana Volpe sbotta

Tuttavia va detto che questo non è il solo insuccesso di queste settimane registrato da Rai 2 guidato da Carlo Freccero.

In prime time, infatti, sono stati diversi i programmi rifiutati dal pubblico della rete, primo su tutti Realiti - Siamo tutti protagonisti condotto da Enrico Lucci che dopo un esordio fallimentare in prima serata, con una media di appena il 2% di share, è stato retrocesso nella seconda serata del mercoledì dove gli ascolti oscillano tra il 4 e 5% circa.

Un flop che ha fatto storcere il naso anche alla conduttrice Adriana Volpe, la quale non ha ben gradito la sospensione del programma Mezzogiorno in famiglia dal weekend mattutino della rete, nonostante gli ascolti sempre costantemente superiori al 10-11% di share.

E in un post Instagram, la Volpe ha tirato in ballo proprio il flop di ascolti di Realiti, programma fortemente voluto da Freccero, a discapito di programmi di vero successo che sono stati chiusi nonostante gli ottimi indici di ascolti. E adesso si aggiunge anche il flop del reboot di Streghe, rifiutato clamorosamente dal pubblico.