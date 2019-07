A Temptation Island Vip, prossimamente, alcune coppie famose del mondo dello spettacolo metteranno a dura prova i rispettivi sentimenti. Il reality dovrebbe iniziare il 10 settembre su Canale 5, anche se non si può escludere a priori che possa slittare di una settimana, partendo così il giorno 17 (sempre di martedì, dunque). Anche quest'anno si prevede che la trasmissione prodotta dalla Fascino PGT possa andare incontro ad un buon successo di pubblico. Intanto, per quanto riguarda la conduzione, si parla con sempre maggiore insistenza di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi dovrebbe sostituire Simona Ventura

Sta per tornare su Canale 5 uno dei reality show più amati e seguiti dagli italiani. Si tratta di Temptation Island Vip che avrà un cast formato da personaggi noti al grande pubblico. Al momento, tenendo conto dei palinsesti Mediaset, sembra che la trasmissione sia destinata ad aprire i battenti in prime-time martedì 10 settembre, salvo imprevisti dell'ultimo momento.

Infatti si vocifera che l'esordio del format prodotto dalla Fascino PGT possa essere rimandato di una settimana, ovvero al 17 settembre. In ogni caso, sembra ormai assodato che il programma andrà in onda ogni martedì sera e che questa seconda edizione partirà in anticipo rispetto a quanto accaduto nel 2018. Alla conduzione dovrebbe esserci Alessia Marcuzzi, anche se al momento quest'indiscrezione non è stata ancora confermata.

Ad ogni modo, sicuramente non ci sarà Simona Ventura, essendo quest'ultima tornata in Rai di recente.

Quali saranno le coppie partecipanti? Per adesso non sono ancora giunti annunci ufficiali da parte di Mediaset. Tuttavia, stando agli ultimi rumors, starebbero circolando con una certa insistenza i nomi di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, Francesca De André e Gennaro Lillio.

Il pubblico non gradirebbe la Marcuzzi alla conduzione

Nel frattempo, alcuni Vip avrebbero fatto sapere di aver rifiutato l'invito della produzione a prendere parte al reality show delle tentazioni.

Proprio su quest'argomento di recente è intervenuta la redazione della trasmissione che, tramite la pagina social ufficiale di Temptation Island Vip, ha chiarito che non ha mai chiesto a determinate coppie di partecipare al programma, evitando però di fare nomi.

Tornando alla questione relativa alla conduzione, per dovere di cronaca è bene precisare che Simona Ventura sicuramente non ci sarà, giacché già da qualche mese si è trasferita alla Rai.

Per questo motivo i responsabili di Temptation Island Vip stanno cercando una nuova presentatrice, e al momento in pole-position risulterebbe Alessia Marcuzzi. Finora la diretta interessata non ha confermato - ma nemmeno smentito - quest'ipotesi. Tuttavia, i fan del reality show non gradirebbero l'ex padrona di casa dell'Isola dei Famosi, facendo sapere sui social che ci sarebbero ben altri nomi da prendere in considerazione, oppure invocando un passaggio di Filippo Bisciglia dalla versione tradizionale del format a quella dedicata ai personaggi famosi.

Dunque, non è da escludere che le reazioni negative del pubblico alla notizia di un'eventuale conduzione di Temptation Island Vip affidata alla Marcuzzi possano cambiare le carte in tavola. Difatti per adesso la presentatrice romana non è stata ancora ufficializzata, quindi la situazione potrebbe anche cambiare da un momento all'altro.