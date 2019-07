Durante la presentazione dei palinsesti 2019/2020 della Rai, Carlo Conti ha ufficializzato i nomi dei 12 personaggi famosi che parteciperanno alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Il Vip che spicca nella lista diramata dal conduttore è sicuramente Francesco Monte: il 31enne pugliese, dopo aver fatto parte del cast di molte trasmissioni Mediaset, si prepara a debuttare in Rai per mettere in mostra le sue doti di cantante e attore.

I 12 concorrenti di Tale e Quale Show

È un cast piuttosto variegato quello che Carlo Conti ha approntato per la prossima edizione del suo Tale e Quale Show.

Al termine della serata dedicata alla presentazione dei palinsesti Rai, il presentatore toscano ha svelato le identità di tutti e 12 i personaggi famosi che tra circa due mesi si cimenteranno con imitazioni e performance canore dal vivo.

A partire dal 13 settembre, dunque, su Rai 1 si esibiranno: Flora Canto (attrice e compagna di Enrico Brignano), Lidia Schillaci (attrice e cantante), Jessica Morlacchi (ex voce dei Gazosa e concorrente di Ora o mai più), Sara Facciolini (ex professoressa de L'Eredità), Tiziana Rivale (cantante) ed Eva Grimaldi (attrice e neo-sposa di Imma Battaglia).

Gli uomini che andranno a completare il cast di questo format di successo saranno: Francesco Monte (ex tronista e protagonista del gossip con le sue storie d'amore), Gigi e Ross (duo comico che parteciperà come unico concorrente), Francesco Pannofino (attore e doppiatore), Davide De Marinis (cantautore e volto di Ora o mai più), David Pratelli (imitatore) e Agostino Penna (conosciuto dal pubblico per essere stato il pianista di Uomini e Donne fino a qualche anno fa).

Insomma, la nuova stagione di Tale e Quale Show ha deciso di puntare forte su dei Vip che hanno sempre dimostrato di saperci fare sia con il canto che con l'interpretazione, forse a discapito di nomi più popolari che potessero attirare l'attenzione di una fetta più ampia di pubblico.

Francesco Monte riparte da Rai 1 e da Isabella

Uno dei nomi più in vista tra quelli che compongono il cast di Tale e Quale Show è indubbiamente quello di Francesco Monte: la partecipazione del 31enne al programma di Rai 1 era nell'aria da diversi mesi, e in queste ore ha trovato conferma nelle parole di Carlo Conti.

Dopo essere stato protagonista di Uomini e Donne, l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip 3, il pugliese si prepara a tornare in televisione in una nuova veste: quella di imitatore e cantante. Come se la caverà?

Nell'attesa di assistere al debutto dell'ex gieffino il prossimo 13 settembre, non possiamo non fare un accenno alla sua movimentata vita amorosa: dopo aver lasciato Giulia Salemi poco più di un mese fa, Francesco è già stato avvistato in compagnia di un'altra ragazza.

La nuova presunta fiamma di Monte si chiama Isabella De Candia ed è una modella di origini pugliesi: la neo-coppia si sta godendo l'estate a Ibiza, tra giornate al mare e nottate in discoteca.