A partire dal 14 ottobre è prevista la messa in onda della quarta stagione de "Il Paradiso delle signore". La terza stagione, nonostante sia andata in onda di pomeriggio, ha riscosso un enorme successo raggiungendo uno share del 16-17%. Questa è la ragione per cui, diversamente da quanto previsto inizialmente, la Rai ha deciso di rinnovare questa soap per una nuova stagione. Adesso andiamo a vedere cosa accadrà nelle nuove puntate.

Spoiler Il Paradiso delle signore 4: nuovi amori all'orizzonte

Nella quarta stagione ritroveremo i nostri personaggi nell'estate del 1960: infatti dopo la pausa estiva le Veneri sono pronte per ritornare al Paradiso.

Anche in questa stagione una delle tematiche centrali sarà l'emancipazione femminile. Vedremo tipologie di donne molto diverse ma legate da una grande amicizia e dalla voglia di una realizzazione professionale. Gabriella, che nella prima parte della terza stagione de "Il Paradiso delle signore" pensava solo a trovare un marito, tornerà a Milano come stilista dopo un periodo di formazione a Parigi. Più determinata e sicura di sé sarà pronta a svolgere al grande magazzino il lavoro che in fondo ha sempre desiderato.

Se la Rossi si concentrerà sul lavoro invece Roberta, il cui obiettivo da sempre è stata la realizzazione lavorativa, sarà al centro di trame rosa. Federico è lontano a causa del servizio militare e la donna sente una forte attrazione per il signor Barbieri, un uomo completamente diverso dal giovane Cattaneo. Cosa accadrà al ritorno del figlio di Luciano e Silvia? Inoltre anche questi ultimi avranno problemi di cuore, come già si poteva intuire dalla precedente stagione, con nuovi ostacoli all'orizzonte.

Ne "Il Paradiso delle signore 4" i giovani non saranno gli unici ad essere al centro delle trame amorose: una svolta sentimentale ci sarà anche nella vita di Agnese. Sembra incredibile considerando quanto la donna sia rigida e a tratti bigotta rispetto a queste tematiche. Ricordiamo infatti di come ha maltrattato Elena per aver deciso di intraprendere una relazione con Antonio nonostante l'opposizione dei Montemurro o le discussioni con Tina a causa della relazione della figlia con un uomo separato e successivamente divorziato.

Anche la "timorata di Dio", come viene definita da Roberta in uno dei primi episodi, nonostante sia sposata perderà la testa per il capo magazziniere del Paradiso. Questa sua debolezza potrebbe addolcirla portandola ad essere più comprensiva nei confronti dei figli e in generale verso gli altri?

Nicoletta a quanto pare deciderà di non dare un'altra possibilità a Riccardo il quale più volte ha tradito la fiducia della ragazza. Sembra che il rifiuto della Cattaneo unito al negativo rapporto con Umberto, porti il giovane a diventare cinico e spregiudicato.

Il Guarnieri junior continuerà ad avere caratteristiche negative fino a quando non si innamorerà perdutamente di un'altra ragazza di nome Angela.