Questa sera 10 luglio andrà in onda su Canale 5 alle 21:20 circa, la seconda puntata della serie tv Manifest. La prima puntata ha già riscosso molto successo tra i telespettatori italiani, che hanno parecchio apprezzato la trama basata sulla scomparsa di un aereo per ben 5 anni e ritornato senza che i passeggeri siano minimamente invecchiati. Per questi ultimi infatti, sono passate solo poche ore, ma per le persone a loro care e per gli altri cittadini sono trascorsi anni.

Per tutti coloro che non potessero assistere alla messa in onda di questa sera, sarà possibile guardare gli episodi attraverso il sito di Mediaset Play.

Manifest, la replica del secondo appuntamento in streaming online

Per tutti i telespettatori che per qualsiasi motivo si perderanno gli episodi di Manifest, che andranno in onda questa sera, sarà possibile usufruire del servizio Mediaset Play, tramite il quale potrà essere rivista la replica delle puntate che mano a mano andranno in onda.

Basterà recarsi sul sito ed iscriversi attraverso la propria mail ed una password. I dati in questione serviranno poi per tutti gli accessi successivi. Una volta fatto ciò, i telespettatori dovranno ricercare Manifest tra tutte le serie tv disponibili sulla piattaforma.

Il servizio in questione è a disposizione di chiunque lo volesse e non ha alcun costo, se non quello della propria connessione ad internet, indispensabile per guardare tutte le repliche.

Per chi volesse avere tutte le messe in onda della serie tv in questione a portata di mano, sarà possibile scaricare direttamente l'applicazione di Mediaset Play tramite il proprio smartphone o tablet. In tal modo ogni episodio potrà essere rivisto comodamente anche fuori casa.

Anticipazioni seconda puntata Manifest

Nel corso della puntata di questa sera di Manifest, andranno in onda gli episodi 4,5 e 6. Il primo sarà intitolato "Bagaglio non reclamato" e parlerà di Saanvi che troverà un collegamento tra il suo cervello e quello di un paziente.

Jared coprirà Michaela a lavoro, ma rischierà di essere sospeso. Thomas scapperà dall'ospedale. Il quinto episodio sarà intitolato "Coincidenze". Cal riuscirà a scoprire dove si trova Thomas e Jared riuscirà a salvare il suo posto di lavoro grazie a Vance.

Infine, l'ultimo episodio di questa puntata sarà intitolato "Off radar" e si incentrerà su Cal malato che inizierà a parlare in bulgaro. Grace ipotizzerà che possa essere causa delle cure sperimentali, ma Ben ricondurrà il tutto ad un passeggero di nome Marko presente sul volo con loro.

Insieme alla sorella, l'uomo ritrova dei video del loro ritorno e scopre che l'autobus all'interno del quale viaggiava Marko è scomparso.