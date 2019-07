Le anticipazioni di Tempesta d'amore riservano entusiasmanti novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dall'1 al 7 luglio, Alfons sorprenderà Christoph e Xenia mentre si scambiano un bacio in ascensore e ne sarà notevolmente sorpreso. In seguito, Denise troverà uno strano quadro che, inaspettatamente, le stravolgerà la vita. Poi Denise si troverà in birreria e ballerà insieme a Joshua. Jessica darà alla luce una bambina all'insaputa di Paul, ma l'abbandonerà nel bosco con l'aiuto di Annabelle.

Più tardi la neonata verrà ritrovata da Natascha e Michael. Successivamente Michael proporrà a Natascha di adottare la bimba ritrovata nel bosco, ma la donna non accetterà.

Boris accusa Christoph

Nelle prossime puntate di Bitter Sweet, come detto trasmesse dall'1 al 7 luglio, André accuserà Natascha di essere una donna senza cuore, pertanto lei comincerà a ripensare alla proposta di Michael, che ha rifiutato poco prima. In seguito Boris accuserà Christoph di aver provato ad uccidere Xenia.

Successivamente Natascha accetterà di prendersi cura della bambina trovata nel bosco, soltanto per un certo periodo, insieme a suo marito e la chiameranno Felicitas. Nel frattempo, André farà un commento poco gradito ad Alfons il quale, per colpa di Werner, inizierà a preoccuparsi parecchio per il suo matrimonio con Hildegard. Più tardi Denise inizierà a restaurare l'antico quadro, il quale raffigura un dipinto, il cui soggetto sembrerà notevolmente somigliante a Joshua.

Jessica mente a Paul

Jessica sarà tormentata dai sensi di colpa ma Annabelle vorrà ugualmente andare avanti con il loro piano. Nel frattempo, Christoph dichiarerà a Denise di essersi pentito per i numerosi scontri con la sua ex moglie, durati per troppi anni. Frattanto Xenia ascolterà la conversazione e rimarrà spiazzata. Successivamente Paul riceverà un'importante offerta di lavoro, ma deciderà di rifiutarla per rimanere vicino a Jessica, poiché non sa che la donna ha già partorito in segreto e ha abbandonato la neonata nel bosco.

Più tardi Jessica farà credere a Paul di aver perso la bimba mentre era in viaggio con Annabelle. Dopo le parole della donna, Paul sarà notevolmente sconvolto e andrà a confidarsi con Michael, non sapendo che proprio lui si sta occupando di sua figlia. Frattanto Denise e i suoi fratelli saranno molto felici e increduli per il fatto che i loro genitori abbiano nuovamente una relazione sentimentale. Poi Xenia sarà parecchio insicura per colpa dei sentimenti nei confronti di Christoph e vorrà mettere l'uomo alla prova.

Infine, Hildegard confesserà ad Alfons i motivi del suo comportamento. Quest'ultimo deciderà dunque di affrontare Werner.