Negli ultimi tempi la notizia che Melissa Satta, dopo sette anni d’amore e due di matrimonio con il calciatore del Barcellona Kevin-Prince Boateng, si è lasciata col marito ha fatto il giro del web. A meno di un mese di distanza dalla conferma della loro rottura, la showgirl è tornata insieme all'ex marito per il bene del loro figlio, Maddox.

Melissa e il calciatore del Barcellona sembra infatti che abbiano messo da parte i motivi che hanno messo in crisi la loro relazione (che non sono mai stati resi pubblici da nessuno dei due ex coniugi) per portare il figlio in vacanza.

Pubblicità

Pubblicità

Melissa infatti in questi giorni è volata ad Ibiza per raggiungere l'ex marito ed il figlio Maddox. A scoprire la notizia è stato il magazine "Chi", che ha trovato la famiglia serena e i due genitori divertirsi insieme al mare come ai vecchi tempi, ma sono state pubblicate delle foto anche dallo stesso Kevin-Prince Boateng tramite il suo profilo Instagram. Nella prima foto pubblicata da Kevin si vede il calciatore insieme all'ex moglie mentre fanno colazione, mentre nella seconda foto Kevin immortala la sua ex moglie e suo figlio mentre stanno dormendo e se stesso mentre fa il segno di rimanere in silenzio per non svegliarli.

Pubblicità

Il web si è già scatenato per cercare di capire se si tratti di un ritorno di fiamma, nonostante all'ex velina sia stato attribuito un nuovo amore (quello dell'imprenditore Tommy Chiabra, ex fidanzato di Fiammetta Cicogna), oppure di un buon rapporto nato per amore del loro figlio Maddox. Per Melissa non si tratta della prima vacanza estiva del 2019: la showgirl, infatti, nel mese di giugno era stata fotografata dalla rivista “Diva e Donna” durante un viaggio ad “alta quota” sulle montagne svizzere, insieme al figlio ed alla madre Mariangela. Una vacanza necessaria per schiarirsi le idee e per riprendere un po’ di fiato prima di tornare nella calda Milano, aveva spiegato Melissa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Melissa Satta

Melissa Satta è diventata famosa nel 2005 per aver rivestito i panni di Velina per il programma "Striscia la Notizia" fino al 2008, prima insieme a Thais Souza Wiggers e poi con Veridiana Mallmann. Nello stesso periodo è diventata popolare anche per la sua relazione con l'ex modello Daniele Interrante, terminata poi nel 2006.

Nel 2009 la showgirl ha lavorato nel programma "Controcampo" e, a novembre del 2011, ha conosciuto e si è fidanzata con il calciatore tedesco-ghanese Kevin-Prince Boateng, da cui nel 2014 ha avuto un figlio, Maddox, e con cui si è sposata nel 2016 (per poi lasciarsi agli inizi del 2019).

A fine del 2011 ha fatto parte del cast di "Kalispera", l'anno dopo ha partecipato alla commedia “Amici a letto” e come concorrente del programma "Punto su di te". Dal 2013 al 2018 è diventata una presenza fissa nel talk show calcistico “Tiki-Taka” e, infine, tra il 2017 e il 2018 ha condotto due edizioni del programma “Il padre della sposa”.