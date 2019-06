Gli spoiler della famosa telenovela Tempesta d'amore riservano entusiasmanti novità. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 16 a sabato 22 giugno, Robert sorprenderà Eva in atteggiamenti equivoci con Christoph e per tale ragione chiederà spiegazioni. Poi Eva cercherà di sminuire l'episodio, ma Robert continuerà ad avere dei dubbi. In seguito Eva si renderà conto che la sua relazione ha ormai dei seri problemi. Nel frattempo Denise sarà notevolmente angosciata per le discussioni continue tra i suoi genitori e cercherà di trovare un modo per farli riavvicinare. Emily smaschererà André, mentre Tobias avrà un brutto incidente insieme a Valentina. Di seguito gli altri spoiler della nota soap opera tedesca.

André innamorato di Emily

Nelle puntate di Tempesta d'amore, trasmesse dal 16 al 22 giugno, Eva cercherà di far riconciliare i suoi genitori, ma le 'tecniche' che userà non faranno altro che peggiorare la difficile situazione. Nel frattempo Andrè si innamorerà di Emily, pertanto rischierà di far fallire il suo piano. In seguito Paul scoprirà che durante i giorni della sua luna di miele con Romy si svolgerà un'importante gara di triathlon. Paul sarà desideroso di partecipare alla gara e deciderà di mentire alla sua fidanzata. Annabelle sarà notevolmente preoccupata che la verità venga fuori, per tale ragione chiederà a Denise di mentire.

Incidente in moto per Tobias e Valentina

Tobias cederà alle provocazioni di Christoph e avrà uno scontro con l'uomo presso la lobby dell'hotel. In seguito l'episodio avrà delle conseguenze molto gravi. Emily comincerà ad avere alcuni dubbi nei riguardi di André e lo metterà alla prova. Intanto Romy e Paul discuteranno a causa della loro luna di miele. Poi la coppia ritroverà il giusto equilibrio e continuerà ad organizzare l'imminente matrimonio.

Romy avrà una brutta sensazione per colpa di una vecchia 'usanza'. Frattanto Tobias sarà notevolmente felice insieme a Boris, inoltre sarà 'elettrizzato' per l'inizio del corso di formazione come vigile del fuoco. Poco dopo l'uomo sarà vittima di una terribile vendetta. Successivamente Denise si riavvicinerà a sua sorella Annabelle e deciderà di mentire per lei. Poi le due sorelle faranno un viaggio insieme. In seguito Emily scoprirà la verità nei riguardi di André.

Poi la donna avrà una reazione inaspettata e farà al sosia di suo marito un'offerta molto particolare. In un secondo tempo, nel corso dei festeggiamenti per la vigilia delle nozze di Romy e Paul accadrà uno strano imprevisto. Pertanto Romy sarà sempre più superstiziosa e si convincerà che il suo matrimonio sia sfortunato. Infine Tobias avrà un brutto incidente in moto insieme a Valentina. Poi Denise giungerà per prima sul posto e chiamerà i soccorsi.

Intanto Ehrlinger sarà trasportato in ospedale e rischierà la vita.