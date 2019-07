L’appassionante sceneggiato spagnolo intitolato “Una Vita” e nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, non smette di stupire con nuovi intrighi e colpi di scena. Gli spoiler riguardanti gli episodi che i telespettatori iberici vedranno nel corso di questa settimana, annunciano che si scioglierà in modo definitivo una storica coppia. Si tratta di Liberto Seler, che pentito di aver tradito la moglie Rosina Rubio, si adeguerà alla volontà della stessa.

Pubblicità

Pubblicità

Il nipote di Susana, precisamente nel capitolo spagnolo numero 1.045 in onda lunedì 1 luglio 2019, se ne andrà via dall’appartamento della madre di Leonor Hidalgo.

Il piano di Ramon per combattere la crisi economica, Genoveva tormentata

Nelle puntate che verranno trasmesse sull’emittente televisiva La 1 TVE dall’1 al 5 luglio 2019, Ramon deciderà di svelare il suo piano a tutti i residenti di Acacias 38 per aiutarli a risolvere i problemi economici avuti a causa di Alfredo.

Pubblicità

Il padre di Antonito, per riuscire nel suo intento, investirà del denaro in una compagnia di assicurazioni per vedere i risultati sperati. Successivamente, l’Alvarez Hermoso e la sua nuova domestica Marcia dimostreranno di essere sempre più uniti, dopo aver condiviso una lezione. L’avvocato si recherà al cimitero e vedrà Genoveva con lo sguardo perso nel vuoto. Quest’ultima continuerà ad avere nella sua testa numerosi pensieri che non smetteranno di tormentarla, per aver dato inizio alla sua vendetta con il marito Alfredo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Liberto si separa dalla moglie, arriva Ignacio ad Acacias 38

Liberto prenderà una decisione riguardo alla crisi coniugale con la moglie, per aver tradito Rosina con Genoveva. Il Seler comunicherà alla zia Susana e al vedovo di Celia di aver scelto di lasciare la casa di Rosina, con la convinzione che la donna avrebbe continuato a stare male per causa sua. Le parole scritte da Emilio sulle pagine di un quaderno di cui si era sbarazzato, arriveranno dritte al cuore di Cinta, al tal punto la giovane correrà subito da lui: infatti, dopo averlo abbracciato, gli darà un bacio appassionato.

In seguito, un nuovo personaggio porterà scompiglio nella vita di Rosina, visto che la borghese rivedrà il suo amico di gioventù Ignacio. Quest’ultimo, oltre a dimostrare di essere molto interessato alla madre di Leonor fino a chiederle di lasciare il paese insieme a lui, acquisterà la libreria di Liberto. Intanto, Cinta farà la scelta definitiva, visto che sospenderà il tour in Spagna per rimanere al fianco di Emilio. Per finire, Genoveva deciderà di prosciogliere Liberto dall’accusa che la vede coinvolta in prima persona, visto che suo marito Alfredo ha fatto credere alla polizia che il nipote di Susana abbia abusato di lei.